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сегодня, 15:59 0

Напавшие на амурчанина контрактники из Бикина лишились свободы

Напавшие на амурчанина контрактники из Бикина лишились свободы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осуждены двое военнослужащих-контрактников из Хабаровского края. Военный суд признал их виновными в том, что они избили человека и забрали у него машину. За это осужденным предстоит провести несколько лет в колонии.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Благовещенским гарнизонным военным судом в отношении контрактников из города Бикин Хабаровского края. Военнослужащих судили по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Как установили следствие и суд, 29 апреля текущего года военные напали на жителя села Кундур Архаринского района Амурской области и отобрали у него машину.

«Суд признал Гусева А.И. и Шарина А.С. виновными в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 166 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщает военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

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#военные #происшествия #суды

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