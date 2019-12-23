Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 0

В Благовещенске разыскивают водителя, оставившего сбитого пешехода

В Благовещенске разыскивают водителя, оставившего сбитого пешехода
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автомобилист сбил пешехода и оставил его, не оказав помощи. Теперь водитель разыскивается, ему грозит серьезная ответственность.

ДТП произошло 19 декабря, около 7:40. На нерегулируемом перекрестке Красноармейской и Чайковского неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода 1999 года рождения. Пострадавший получил травмы, а водитель скрылся с места ДТП.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию об указанном происшествии принимают в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурной части ГИБДД по номеру (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

Просмотров всего: 577

#ДТП

распечатать


Происшествия 8

В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)
Происшествия 1

В аварии со скорой помощью в Райчихинске травмирован человек (видео)
Происшествия 1

В Райчихинске в ДТП попал автомобиль скорой помощи (фото)
Происшествия 7

В Благовещенске разыскивают водителя автобуса, допустившего падение ребенка-пассажира
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь