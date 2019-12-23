В Благовещенске разыскивают водителя, оставившего сбитого пешехода

В Благовещенске автомобилист сбил пешехода и оставил его, не оказав помощи. Теперь водитель разыскивается, ему грозит серьезная ответственность.

ДТП произошло 19 декабря, около 7:40. На нерегулируемом перекрестке Красноармейской и Чайковского неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода 1999 года рождения. Пострадавший получил травмы, а водитель скрылся с места ДТП.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию об указанном происшествии принимают в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурной части ГИБДД по номеру (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.