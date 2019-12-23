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Дед Мороз и Снегурочка в карете развозят подарки детям в Благовещенске (видео)

Дед Мороз и Снегурочка в карете развозят подарки детям в Благовещенске (видео)

Конноспортивный клуб «Аллюр» устроил к Новому году особый сюрприз детям-инвалидам. Дед Мороз и Снегурочка в карете доставили сладкие подарки юным благовещенцам. За две недели сказочный экипаж поздравил таким образом 16 человек.

Всего конноспортивный клуб «Аллюр» поздравил в Новым годом больше сотни ребят с тяжелыми заболеваниями. 21 декабря на его базе прошел новогодний утренник, на котором дети-инвалиды увидели конное представление, получили подарки, могли прокатиться на лошадях. Общественная организация провела мероприятие за счет гранта администрации Благовещенска, совместно с тремя организациями Приамурья – «Открытый мир», «Мир без границ» и «Фонд мама». Члены клуба поздравили с Новым годом и доставили в карете подарки тем ребятам, которые не смогли прийти на общую ёлку.

Это же новогоднее представление на базе конно-спортивного клуба состоится 29 декабря в 14:00. Вход свободный для всех гостей.

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#Альфа ТВ #дети #Новый год #отдых #праздники

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