Дмитрий Пачикин награжден медалью «За спасение погибавших» посмертно

Фото: пресс-служба областного правительства

23 декабря губернатор Приамурья Василий Орлов вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» – Марине Владиславовне Пачикиной. Награду она получила за сына, который утонул в 2015 году, спасая людей на Зее.

27 июня 2015 года парень вместе с друзьями отдыхал на берегу Зеи. В реке начала тонуть девушка. Ей на выручку кинулся один из отдыхавших, однако и сам стал тонуть. Тогда на помощь бросился Дмитрий. Девушка выплыла. Но молодой человек, не справившись с сильным течением и водоворотом, погиб при попытке спасения.

За проявленные мужество и отвагу при спасении людей при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, он был представлен к награде посмертно, сообщает областное правительство.