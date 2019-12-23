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сегодня, 14:50 0

Амурчанин получил 10 лет строгого режима за избиение до смерти

Амурчанин получил 10 лет строгого режима за избиение до смерти
Фото: amur.info

Обвиняемый в смертельном избиении молодого человека в поселке Верхнезейский получил 10 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие, вызвавшее резонанс в далеком северном поселке, случилось в октябре 2018 года. «27-летний осужденный, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры нанес знакомому множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы», – гласит версия следствия. От полученных травм 32-летний мужчина скончался.

Жителя Верхнезейска судил Зейский районный суд. 27-летний мужчина признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вину в совершении преступления мужчина не признал и в суде активно защищался. Однако с учетом всех установленных обстоятельств дела суд признал его виновным в совершении преступления и назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области. Как отмечает ведомство, приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало амурское следственное управление, обвиняемому грозило лишение свободы на срок до 15 лет.

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#криминал #происшествия #суды

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