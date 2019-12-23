Концессионер для мусороперерабатывающего завода «БлагЭко» пока не найден

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Василий Орлов уточнил, что пока концессионное соглашение не заключено.

«Недавно были здесь специалисты, которые посмотрели этот завод, и можно сказать, что он сделан действительно хорошо и может эксплуатироваться в наших условиях, в том числе климатических. Параллельно у нас ведется проектирование двух мусороперерабатывающих заводов – это завод под Свободным и завод в Прогрессе.

Завод ("БлагЭко") законсервирован, убытков не приносит. Конечно, надо его отдать в хорошие руки, чтобы он выполнял функции и не был планово-убыточным. Его можно запустить, грубо говоря, хоть завтра. Вопрос – кто будет эксплуатантом. Отдать его благовещенскому ГСТК? Но это будет планово-убыточная история. Поэтому надо найти правильного концессионера, который возьмет все это и будет управлять, при этом сохраняя имущество и выполняя самое главную функцию – сортировку мусора», – пояснил губернатор.

В декабре 2018 года глава области сообщал, что строящийся в областном центре завод «Благэко» не соответствует климатическим условиям Амурской области. Зарубежная технология предполагает такой процесс переработки мусора, при котором «затраты на отопление становятся настолько высокими, что завод становится планово убыточным».

Как сообщало Амур.инфо, завод строился в две очереди. Возведение первой очереди осуществлялось с 2007 по 2011 годы. Стоимость строительства составила 199,69 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. 31 августа 2011 года первая очередь строительства объекта введена в эксплуатацию. Строительство второй очереди началось в 2011 году. Подрядчиком стала компания «САР-Холдинг». С начала строительства было освоено 1 029,7 миллиона рублей. Из них – 868 миллионов – это средства федерального бюджета.

Предполагается, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор, он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.