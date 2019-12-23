В Амурской области выбрали лучших воспитателей года

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В Приамурье прошел конкурс на лучшего педагогического работника дошкольного образования «Воспитатель года Амурской области–2019». Состязание проходило в два этапа. Всего в испытаниях приняли участие 14 воспитателей, из которых в финал прошли пять лучших.

Заключительный тур состоял из четырех заданий. В режиме онлайн перед членами жюри участники проводили мастер-классы, презентовали свои успешные проекты, в офлайн-формате были представлены мероприятия с детьми. Одним из наиболее интересных испытаний стал конкурс ток-шоу «Профессиональный разговор», где педагоги делились мнением о том, возможно ли воспитание ответственного родительства ресурсами дошкольной образовательной организации.

Прежде чем отдать пальму первенства тому или иному конкурсанту, члены судейской комиссии определяли степень владения участниками ряда профессиональных качеств: умением организовать и удерживать интерес детей, педагогической мобильностью, пониманием тенденций развития образования, общей культурой, умение транслировать свой опыт работы и другие.

Звание «Воспитатель года Амурской области–2019» присвоили сразу двум педагогам – воспитателю благовещенского детского сада № 68 Марии Карякиной и воспитателю детского сада № 4 «Лесовичок» поселка Талакан Бурейского района Анастасии Рединой.

Второе место разделили воспитатель детского сада № 3 из города Зеи Светлана Фенева и воспитатель детского сада № 11 «Белоснежка» из Тынды Татьяна Ярута. На третьем месте – воспитатель детского сада № 7 пгт Серышево Евгения Петухова.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами министерства образования и науки Амурской области и поощрены премиями, сообщает областное министерство образования.