Вахтовику, задушившему продавца в амурском поселке, грозит пожизненное заключение

В Амурской области будут судить жителя Хабаровского края. Мужчина обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем. Преступление произошло осенью 2018 года в поселке Иса Селемджинского района.

По версии следствия, 23-летний ранее судимый житель Хабаровского края приехал в Селемджинский район на работу вахтовым методом. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил похитить деньги из кассы круглосуточного магазина, для чего проник в помещение магазина», – сообщает прокуратура Амурской области.

Визитер решил убить продавца – не менее пяти раз он ударил женщину кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, злоумышленник несколько раз пнул ее по голове и стал душить завязками от халата. Убив продавца, разбойник забрал из кассы 4 500 рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Амурский областной суд. За совершение вышеуказанных преступлений в совокупности Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет, либо пожизненное лишение свободы.