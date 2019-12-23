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23декабря
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сегодня, 14:20 0

Вахтовику, задушившему продавца в амурском поселке, грозит пожизненное заключение

Вахтовику, задушившему продавца в амурском поселке, грозит пожизненное заключение
Фото: pixabay.com

В Амурской области будут судить жителя Хабаровского края. Мужчина обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем. Преступление произошло осенью 2018 года в поселке Иса Селемджинского района.

По версии следствия, 23-летний ранее судимый житель Хабаровского края приехал в Селемджинский район на работу вахтовым методом. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил похитить деньги из кассы круглосуточного магазина, для чего проник в помещение магазина», – сообщает прокуратура Амурской области.

Визитер решил убить продавца – не менее пяти раз он ударил женщину кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, злоумышленник несколько раз пнул ее по голове и стал душить завязками от халата. Убив продавца, разбойник забрал из кассы 4 500 рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Амурский областной суд. За совершение вышеуказанных преступлений в совокупности Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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