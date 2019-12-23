В Амурской области ударят морозы: прогноз погоды на 24 декабря

Фото: pixabay.com

24 декабря в Амурской области малооблачно, без существенных осадков. Ночью местами ожидается морозный туман. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 29...34, местами – до 39...44 градусов мороза. Днем будет теплее – 17...22, местами – 27...32 градуса ниже нуля. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Температура ночью – 27...29, днем – 16...18 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 512

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова