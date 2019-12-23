В подъезде благовещенской двухэтажки образовалась зловонная парилка (видео)

Подъезд благовещенского двухэтажного жилого дома стал похож на баню. Только пар в ней зловонный, канализационный. Почему подъезд вторую зиму заполняется паром, из-за которого стены в квартирах покрылись грибком, жильцам не объясняют.

О проблеме редакции ИА «Амур.инфо» рассказала жительница дома № 27 по улице Дальневосточной Любовь Рыжова. Женщина, недавно перенесшая тяжелую операцию, не может дышать от испарений. Любовь Андреевна вышла в подъезд, чтобы записать там видео – показать, как выглядит помещение.

«Мы ничего сделать с этим не можем, – поясняет Любовь Рыжова. – Такие испарения происходят у нас вторую зиму подряд. Из подъезда выходим, как снеговики. В подъезде и квартирах постоянная сырость, не говоря уже про запах. Грибок на стенах во всех 12 квартирах, у нас люди болеют!»

По словам Любови Андреевны, обращения в управляющую компанию сколько-нибудь заметного эффекта не дают. «Вчера приехали две машины. Ну походили они по двору, ничего толком не сказали – из-за чего этот пар, что делать, когда это закончится?» – продолжает женщина.

В доме № 27 на улице Дальневосточной Любовь Рыжова живет с 2002 года. Дом кирпичный, двухэтажный, судя по открытым данным, был построен в 1973 году. «Мы сами, за свой счет ремонты делали. У нас кровля дырявая, и дом аварийный. А нам сказали платить за капитальный ремонт, чтобы деньги пошли на снос дома», – добавила жительница проблемного дома.

В управляющей компании «Мастер Д», обслуживающей дом, все телефонные номера, указанные на сайте, оказались недоступными. Амур.инфо обратилось за комментарием по поводу ситуации в доме № 27 на улице Дальневосточной в администрацию Благовещенска.