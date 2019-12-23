Как оторвать ребенка от компьютера и переместить в новогоднюю сказку

Все мы мечтаем очутиться в настоящей новогодней сказке. И совсем неважно, сколько нам лет – 5 или 45 – мы верим в чудо, которое должно случиться под Новый год. Так уж вышло, что в современном мире не только взрослые, но и дети большую часть свободного времени проводят за компьютером, забывая об обычных радостях жизни.

Артисты Амурской филармонии считают, что в жизни много других радостей, поэтому создали новогодний спектакль «Сказка для тех, кто не верит в сказки». О том, в чем особенность этой постановки, почему Баба-Яга пользуется компьютером, и что заставляет детей и взрослых погрузиться в атмосферу Нового года, в материале Афиши.

В течение 24 лет областная филармония ежегодно проводит новогодние елки, накопив большой багаж знаний. И если ты хотя бы раз приходил в филармонию в канун Нового года, то понимаешь, что эти люди умеют создавать сказку. Дети растут, но темы, затрагиваемые в постановках, остаются вечными и не теряют актуальность. Именно поэтому коллектив филармонии решил вновь подарить детям сказку, поставленную впервые в 2012 году. «Сказка для тех, кто не верит в сказки» снова на сцене филармонии, но с большими изменениями.

Сюжет сказки остался тот же, что и семь лет назад: Баба-Яга охотится за впустую потраченным временем тех, кто сидит в интернете.

«В 2012 году представление вызвало небывалый восторг и было актуально. Прошло семь лет, и актуальность только усилилась. Очень часто дети и взрослые пропадают в интернете, сидят в гаджетах, не замечая, что вокруг идет жизнь и есть много интересных занятий и дел вне компьютера и телефона. Мир – он прекрасен и без виртуальной реальности. Иными словами, мы говорим о том, что люди иногда тратят свое время зря. Мы не пропагандируем то, что компьютеры – зло, нет. Они, безусловно, нужны в современном мире. Но иногда можно было бы и не сидеть в интернете. Как итог – наша злая героиня пользуется человеческими слабостями: собирает зря потраченное время людей и таким образом омолаживается», – рассказывает Светлана Шеломихина, режиссер Амурской областной филармонии.

Здесь вы практически не увидите взрослых артистов, сказку детям дарят дети. В постановке задействовано около 250 человек, где преобладающее большинство – воспитанники детской филармонии. В течение недели они ежедневно выходят на сцену по 2-3 раза и дарят зрителям невероятные впечатления и эмоции.

«Мы делаем большое представление, в котором присутствуют цирковые, танцевальные и вокальные номера. Они вписаны в канву повествования. Номера либо двигают сюжет, либо помогают действующим героям. Поэтому эта такая сказка, к которой готовятся все заранее», – рассказывает режиссер.

В «Сказке для тех, кто не верит в сказки» вплетаются в общую канву оригинальные номера цирка «Ап!», танцевальные номера от театра танца «Дефи», музыкальные номера эстрадной студии «Феерия» и, конечно, игра воспитанников творческой студии «Театр+».

Изначально номера готовятся отдельно друг от друга, и за две недели до начала волшебства все пазлы складываются воедино, образуя цельную картину.

Интересно и то, что некоторые дети уже играли в постановке в далеком 2012 году, когда только делали первые шаги на сцене. Теперь они подросли и исполняют уже другие роли с новым взглядом не только на эту сказку, но и на жизнь в целом.

Для артистов филармонии последняя неделя декабря – лучшая пора. В это время они практически целыми днями находятся на сцене, даря ежедневно неповторимые эмоции тысячам зрителей.

«Это большой труд, работать по несколько спектаклей в день ежедневно, и мы заранее готовим наших воспитанников к этому. Мы учим ребятишек дарить свои эмоции каждый раз, как первый, чтобы зритель видел, что сказка в первую очередь для него. Зрителю неважно, в каком ты настроении и в который раз ты играешь на сцене, он должен получить удовольствие. Дети в постановках задействованы от 6 лет, но все они уже настоящие артисты», – приоткрывает закулисье филармонии Светлана Владимировна.

Сказка в «Сказке» создается не только актерами. Над ней работает большая и дружная команда: декораторы, швейный цех, технологический отдел – режиссеры звука и света. Всех вы не увидите на сцене, но заметите их труд в постановке.

Помимо представления, на сцене зрителей ждут праздничный хоровод и дискотека с Дедом Морозом в холле филармонии. Здесь же находится компьютер, который будет помогать ребятам путешествовать в измерениях. Организаторы наглядно покажут, что современный гаджет – это не вред, с ним тоже можно веселиться и узнавать новую полезную информацию.

Чаще оглядывайтесь вокруг и верьте в сказку, советуют в филармонии, и настоящее чудо с вами обязательно произойдёт!

В этом году в Амурской областной филармонии запланировано 16 новогодних представлений:

22 декабря - 11:00 и 14:00

23 декабря - 12:00 и 15:00

24 декабря - 11:00 и 14:00

25 декабря - 11:00 и 14:00

26 декабря - 11:00 и 14:00

27 декабря - 11:00 и 14:00

28 декабря - 11:00 и 14:00

29 декабря - 11:00 и 14:00

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