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23декабря
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сегодня, 13:42 0

В новогоднюю ночь в небе над Благовещенском прогремит более 2 тысяч разноцветных залпов

В новогоднюю ночь в небе над Благовещенском прогремит более 2 тысяч разноцветных залпов
Фото: архив Амур.инфо

В благовещенской мэрии рассказали о масштабном фейерверке, который пройдет в амурской столице вечером 31 декабря. В этот день на главной площади города прогремит 2 194 залпа.

Запустят фейерверк в 20:00. Разноцветные огни поднимутся в небо на высоту до 200 метров. Зрители смогут увидеть яркое шоу и рассмотреть на новогоднем небе шары различного диаметра, «волны», мерцающие и веерные залпы, переливающиеся золотом и серебром, пурпуром и изумрудом.

Действо продлится 5 минут, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. А до этого отмечать главный праздник на площади Ленина начнут в 18:00. До 19:00 будут работать 6 интерактивных площадок: 3 – игровые для детей и взрослых и 3 – в рамках городского конкурса на лучшую новогоднюю ель «Елочный базар». Участникам предстоит креативно нарядить зеленых красавиц. За самые оригинальные украшения конкурсанты получат ценные призы. Горожане в новогодних костюмах без подарка тоже не останутся.

В 19:00 начнется лазерное шоу. В течение 3 минут гостям праздника расскажут историю Нового года в России и отразят знаковые для нашей страны даты – 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 320-летие Указа Петра Первого о праздновании Нового года 1 января.

После лазерного шоу развернется праздничное действо под названием «Новогодний календарь» с участием традиционных новогодних персонажей и ростовых кукол – Календаря, Часов и Мыши.

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#Новый год #праздники

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