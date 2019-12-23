В Амурской области ищут мужчину, ушедшего из дома в Шимановске

В Шимановске пропал Алексей Воронков 1963 года рождения. Его местонахождение неизвестно с ноября.

Мужчина ушел из дома на улице Северной в Шимановске в начале ноября. Приметы Алексея Воронкова: рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, русые. Особые приметы: на обеих руках частично отсутствуют фаланги пальцев.

Информация опубликована в Инстаграме поисково-спасательным отрядом «Гром».

Тех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке просят сообщить по адресу: г. Свободный. улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Телефоны: 8914-584-71-10, 8914-046-35-44, 8914-606-28-40.