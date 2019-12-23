Итоги года в сфере экономики: крупные стройки и инвестпроекты Приамурья

Фото: Амур.инфо

2019 год для Амурской области ознаменовался крупными стройками и инвестпроектами, которые, в том числе, были созданы в рамках взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. В ноябре завершилось строительство моста, соединившего через Амур Благовещенск и Хэйхэ. В планах – строительство первой в мире трансграничной канатной дороги. Завершено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», и дан старт поставкам газа в КНР.

Уникальное сооружение, соединяющее через реку два соседних государства – Россию и Китай – строили одновременно с двух сторон, на российской стороне работы шли круглосуточно. Строительство уже завершено, ввести в эксплуатацию мост планируют в апреле 2020 года. Сооружение двухполосное, длина трансграничного моста – чуть больше километра. Срок эксплуатации составляет 100 лет. В амурском правительстве прогнозируют, что за 16 лет сооружение окупится.

Кроме того, в районе автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ будет создан транспортно-логистический комплекс. Начать его строительство группа компаний «Регион» планирует в 2020 году, завершить – в 2024.

Еще одним российско-китайским проектом стало строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». «Газпром» подписал договор о «восточном» маршруте с китайской CNPC в мае 2014 года. Старт поставок газа по трубопроводу 2 декабря дали Владимир Путин и Си Цзиньпин. По трубопроводу газ с месторождений Восточной Сибири транспортируется как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Общая протяженность газопровода составила почти 3 тысячи километров, 870 метров из которых проходит по территории Амурской области. Экспортная производительность газопровода – 38 миллиардов кубических метров в год.

По информации амурского правительства, от организаций, занимавшихся строительством газопровода, в первом полугодии в бюджет региона поступило около 1 миллиарда рублей налоговых отчислении. С момента запуска проект начнет генерировать налог на прибыль, который также поступит в областной бюджет. Предположительно, за 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 триллион кубометров российского газа.

В июле этого года был дан старт строительству еще одного уникального сооружения, не имеющего аналогов в мире, – канатной дороги через Амур. Это будет первая «канатка», соединившая два государства. Инвесторы проекта – российская группа компаний «Регион» и китайская «Цзиньлунган». Канатная дорога позволит увеличить турпоток из Китая до 1 миллиона человек в год.

Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (интервал отправления теплоходов по данному маршруту составляет 60 минут). Ожидается, что канатная дорога протяженностью 973 метра свяжет города Благовещенск и Хэйхэ во второй половине 2022 года.

Еще одним из крупнейших инвестиционных проектов региона стало строительство Нижне-Бурейской ГЭС. В эксплуатацию самая мощная в России гидроэлектростанция введена в сентябре этого года, а возведение объекта было начато еще в постсоветский период. С пуском четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейская ГЭС вышла на проектную мощность – 320 мегаватт. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 миллионов рублей. В этом году бюджет Амурской области пополнится на 286 миллионов рублей налоговых отчислений, до 1 миллиарда рублей поступит в следующем году. Кроме увеличения налоговых поступлений, гидроэлектростанция защитит регион от подтоплений, обеспечит электроэнергией крупные инвестпроекты.

Один из таких – Амурский газоперерабатывающий завод. Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Инвестором и заказчиком проекта является «Газпром переработка Благовещенск». На данный момент строительство достигло пика – готовность первой очереди завода составляет около 70 %. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2025 году. Завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,7 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия.

В регионе планируют построить еще одно крупнейшее предприятие по газохимическому производству – Амурский газохимический комплекс. Объект разместится в Свободненском районе. Проект с объемом инвестиций 610 миллиардов рублей создаст около 1 000 рабочих мест. Планируется, что АГХК будет технологически связан с Амурским ГПЗ. Комплекс, также как и газоперерабатывающий завод, станет производственной мощностью мирового уровня. Основным сырьем для Амурского ГХК станет этановая фракция, которая будет поступать с ГПЗ в объеме до 2 миллиона тонн в год. Производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен. Механическая готовность Амурского ГХК и начало пусконаладочных работ будут синхронизированы со строительством четвертой очереди Амурского ГПЗ не ранее 2024 года.

В 2020 году в Сковородине появится метаноловый завод. Сейчас оформляется соответствующая проектно-сметная документация. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2023 году. Ожидается, что предприятие будет производить до 1 миллиона тонн метанола в год. Инвестиции в проект составят 49 миллиардов рублей. Будет создано 270 рабочих мест и около двух тысяч в сопутствующих отраслях – транспорте, энергетике, сфере обслуживания, социальной сфере.

В Магдагачинском районе запустили последний, четвертый автоклав на Покровском гидрометаллургическом комплексе компании «Петропавловск». Мощность комплекса – до 500 тысяч тонн концентрата в год.

В ноябре этого года в Благовещенске было завершено строительство двух центральных участков набережной Амура. Там же планируется реализовать еще один проект – «Большой городской центр "Трибуна-холл"». Культурный центр с открытой трибуной появится на центральной площади города. Здесь будут проводить культурно-массовые мероприятия. Также планируется построить павильон, где смогут отдохнуть и развлечься дошкольники. Ранее Амур.инфо сообщало, что в подтрибунном помещении хотят разместить музей российско-китайских отношений.

Замороженным остается проект «Маленькой Венеции». «Маленькую Венецию» презентовали еще в 2012 году, а появиться она должна была уже в 2017-м. Однако летом 2017 года не было построено даже 10 % от задуманного.

По последней информации, у проекта может появиться новый инвестор. Предполагается, что его начнут искать после завершения судебного процесса, который касается определения принадлежности земельных участков под объектами, строительство которых начато. Когда суды завершатся, станет понятно, какая часть территории будет свободна для передачи другому инвестору.

Благодаря реализации крупных инвестпроектов в 2018 году региону удалось увеличить налоговые поступления почти в 2 раза. Сейчас Приамурье занимает четвертое место по темпу роста собственных доходов среди других регионов страны. По информации амурского правительства, по сравнению с прошлым годом в 2019 году доходная часть бюджета региона увеличилась на 10,8 миллиарда рублей (на 24 %) и составила 76,1 миллиарда рублей.

В этом году выросли и инвестиции – на 36 миллиардов рублей. По итогам этого года Амурская область вошла в лидеры ДФО по приросту объема инвестиций в основной капитал. В этом году были зарегистрированы 9 новых резидентов ТОР, всего их 24. На территории региона работают 3 территории опережающего социально-экономического развития: «Белогорск», «Приамурская», «Свободный».

Сейчас региональные и местные власти ожидают решения по заявке на присвоение областному центру статуса свободного порта. По последним данным, процедура включения Благовещенска в состав зоны «Свободный порт Владивосток» находится на заключительной стадии. Заявка рассматривается в Министерстве финансов РФ. Статус «свободного порта» обеспечит создание новых производств, создаст благоприятные условия для увеличения темпов социально-экономического развития. Новая экономическая зона с облегченным налоговым режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал как города, так и Амурской области. Кроме того, возможность безвизового пребывания туристов на территории Благовещенска расширит туристический потенциал региона в целом.

В декабре 2019 года Министерство экономического развития России одобрило проект строительства моста через Зею в Благовещенске. Проектная документация готова, по ней также получено положительное заключение госэкспертизы. Начало строительства запланировано на 2021 год, окончание – на 2024 год. Цена проекта – 19,7 миллиарда рублей. На 2021 и 2022 годы предусмотрено по 4,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Как сообщало Амур.инфо, сооружение хотят построить в районе улицы Горького. За основу были взяты проекты мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Мост должен быть двухполосным, длиной 2 километра и шириной проезжей части 9 метров. С каждой стороны предусмотрены полутораметровые тротуары. Его проектная пропускная способность – более 10 тысяч автомобилей в сутки.

В августе 2019 года был дан старт строительству новой взлетно-посадочной полосы в Благовещенске. Как сообщало Амур.инфо, подрядчика для ее строительства не могли найти с 2018 года. Несколько аукционов были признаны несостоявшимися. Сейчас подготовительные работы на площадке для строительства практически завершены. Стоимость работ – более 4 миллиардов рублей. Завершить строительство планируют в конце 2021 года. Ожидается, что после появления современной полосы в Благовещенск смогут летать самолеты компании «Аэрофлот», и это поможет решить проблему доступности авиаперевозок. Жители региона смогут покупать авиабилеты по «плоским» тарифам.

В 2019 году в области удалось расширить географию экспорта сельскохозяйственных товаров. В Японию, Южную Корею и Вьетнам были отправлены партии соевого шрота, пшеницы, ячменя и соевого масла. На международный рынок также выходят медовики.