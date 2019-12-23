В 2020 году в бюджет Амурской области поступит почти 70 миллиардов

В понедельник, 23 декабря, в правительстве Приамурья на расширенном заседании министр финансов области Вера Артемьева рассказала об областном бюджете на следующие три года. По ее словам, на 2020 год в областной кошелек поступит 69,7 миллиарда рублей. Две трети из этой суммы – поступления собственных налоговых и неналоговых доходов.

От реализации крупных инвестиционных проектов только за 9 месяцев текущего года в областной бюджет поступило около 6 миллиардов рублей, прирост поступлений к аналогичному периоду 2018 года составил 3,4 миллиарда.

«В наступающем году Амурская область будет претендовать на проведение реструктуризации задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Срок продления ожидается дополнительно на 5 лет. В соответствии с законом о федеральном бюджете реструктуризация возможна при условии, что высвободившиеся средства регион направит на реализацию новых инвестиционных проектов. Это потребует слаженной работы органов власти по определению этих приоритетных новых инвестиционных проектов, а также контролем за их исполнением», – рассказала Вера Ефимовна.

Почти 35 %, или 24,2 миллиарда рублей в бюджете 2020 года занимают целевые субсидии муниципальным бюджетам, юридическим лицам, областным, автономным и бюджетным учреждениям, сообщает пресс-служба правительства.

«Хочу еще раз отметить – буквально через несколько дней приступим к реализации бюджетов, как областного, так и местных. Очень важно соблюдать финансовую дисциплину и грамотного распоряжаться государственными и муниципальными средствами», – подчеркнула министр финансов.