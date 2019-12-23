В правительстве Приамурья рассказали об отмене ЕНВД и новом налоговом режиме для бизнеса

С 1 января 2020 года в Амурской области, как и по всей стране, произойдут значительные изменения в системе налогообложения. Для некоторых видов продукции перестанет действовать система ЕНВД – единый налог на вмененный доход.

В первую очередь изменения коснутся предпринимателей, продающих изделия из натурального меха, лекарственные препараты и обувь. Предпринимателям вместо системы ЕНВД необходимо перейти на систему патентного или упрощенного налогообложения. О предстоящих изменениях и новых налоговых режимах рассказали на итоговом заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области.

«При отмене ЕНВД не должна возрастать налоговая нагрузка на бизнес. В ноябре этого года благодаря приведению областного закона в соответствие федеральному законодательству стоимость патентов была снижена по 11 видам предпринимательской деятельности. По большинству из них снижение достигло более 50%», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Несмотря на это, в сравнительном анализе, проведенном минэкономразвития и внешних связей Амурской области совместно с предпринимателями региона, стоимость патента по некоторым видам деятельности превышает отчисления действующей сейчас системы ЕНВД. По каждому из них министерством выносится предложение о дальнейшем снижении патентов для бизнеса. Кроме того, прорабатывается вопрос о снижении территориального коэффициента, который влияет на его стоимость в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.

Чтобы предприниматели не ощутили существенной разницы при переходе на упрощенную систему налогообложения, разработан законопроект, предусматривающий пониженную ставку. Вместо 6 %, она составит 3 % для предприятий, которые торгуют одеждой, обувью и изделиями из натуральной кожи. Для аптек налоговая ставка составит 1 % с полученного дохода.

Работа по снижению налоговых ставок совместно с предпринимателями будет продолжена. В ближайшее время она затронет приоритетные для экономики региона виды предпринимательской деятельности, отмена ЕНВД по которым ожидается с 2021 года, сообщают в пресс-службе минэкономразвития.







Тем, кого отмена ЕНВД ждет уже с 1 января 2020 года, рекомендуют написать заявления в Федеральную налоговую службу. Заместитель руководителя УФСН по Амурской области напомнил, что на рассмотрение такого заявления требуется определенное время, поэтому крайний срок подачи – 30 декабря. Если предприниматель этого сделать не успеет, то его автоматически переведут на общую систему налогообложения – 13 % от дохода, что будет выгодно не всем бизнесменам области.







Детальная информация о предстоящих изменениях в системе налогообложения находится на портале Налог.ру. Кроме того, уже сейчас при помощи налогового калькулятора там можно сравнить примерный размер налоговых отчислений для предпринимателей при использовании общей, упрощенной и патентной системы налогообложения.