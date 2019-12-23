В Благовещенске начинаются губернаторские елки

Фото: Амур.инфо

В новогодние и рождественские праздники в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты области пройдут различные культурно-массовые мероприятия. О них рассказала губернатору министр Наталья Киселёва.

23 декабря в Амурском театре драмы состоится губернаторская ёлка для 132 воспитанников из 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 20 детей-инвалидов из 4 общественных организаций для детей-инвалидов («Открытый мир», «Дети Солнца», «Мир без границ», «Мама») и 42 детей-инвалидов – победителей и участников областного фотоконкурса для детей-инвалидов «Вижу. Чувствую. Дарю», 25 детей из замещающих семей – победителей и участников конкурса «Фотоканикулы».

Всего на праздник приглашены 220 детей. Для них подготовлен спектакль-сказка «Новогодний маскарад», хоровод вокруг новогодней ёлки, визит Деда Мороза и Снегурочки, фотографирование и вручение сладких новогодних подарков.

24 декабря в 12:00 в Театре кукол губернаторская ёлка пройдет для 80 воспитанников из 5 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 10 детей-инвалидов, а также 40 детей из замещающих семей. Всего участниками представления станут 130 ребят. В рамках мероприятия для них подготовлена новогодняя театральная постановка-сказка, хоровод вокруг новогодней ёлки и дискотека с игровой программой для старшеклассников. После мероприятия детям также будут вручены сладкие новогодние подарки.

К праздникам готовятся и в подведомственной сети учреждений: в 20 стационарных организациях в период новогодних каникул будут организованы 173 мероприятия для 541 ребенка. 50 мероприятий с охватом в 2 000 участников запланированы комплексными центрами соцобслуживания. 26 мероприятий для 2 700 человек состоятся в 13 учреждениях для престарелых граждан и амурчан с инвалидностью.

Как отметила министр, основная задача, стоящая перед министерством, – обеспечение безопасности проведения детских мероприятий, доставки ребят со всей области в Благовещенск, организации их досуга и питания.

На контроле министерства в период январских каникул остаются и семьи «групп риска», где воспитываются несовершеннолетние. Таких семей насчитывается порядка 1,7 тысячи. Семьи, состоящие на учете, распределены между специалистами с целью организации их патронирования: составлены графики дежурства, проведены инструктажи, приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, в которых проживают семьи с детьми, сообщает пресс-служба областной администрации.