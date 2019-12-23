Отец Фриске угрожает Пригожину, у которого просил помощи

После того как Пригожин активно высказался по поводу музыкальной карьеры сестры Жанны Фриске, на него вышел отец Фриске и начал угрожать. В конфликте оказались не только живые, но и умершие – Иосиф Кобзон.

В декабре продюсер Иосиф Пригожин высказался о том, что сестре Фриске, чтобы преуспеть на эстраде, не стоит полностью копировать Жанну – нужно искать собственный путь.

В ответ от отца Фриске Пригожин получил большое количество угроз. Последней каплей стало то, что Фриске собрался приезжать к нему с винтовкой.

Пригожин был ошарашен, но заявил, что ждет извинений – иначе угрозы, которые он предусмотрительно зафиксировал, будут переданы правоохранительным органам, а все подробности преданы огласке.

Как сообщает ряд СМИ, Фриске не извинился перед Пригожиным и не собирается брать свои слова обратно. Более того, в конфликт втянули Иосифа Кобзона, которого уже нет в живых. По имеющейся информации, Владимир Фриске обращался к Пригожину за помощью в ситуации с Дмитрием Шепелевым, который не разрешал ему видеться с внуком. С подобной же просьбой Фриске обращался к певцу Иосифу Кобзону, который ему отказал во всякой помощи по этому поводу.

Пригожин считает, что психическое здоровье и адекватность Владимира Фриске вызывают серьезные опасения.

Налетевший на продюсера с угрозами Владимир Фриске заявил, что в скандале виноваты журналисты, сообщает «Рамблер».