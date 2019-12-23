Во Владивостоке погиб подросток, пытавшийся сделать селфи

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В воскресенье, 22 декабря, на железнодорожном пути станции Гайдамак во Владивостоке погиб 13-летний подросток. По предварительной информации, парень залез сделать селфи на вагон, который был под напряжением 27,5 кВ.

Подросток, игнорируя знаки «Осторожно, электрическое напряжение!», установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сфотографироваться. Оказавшись под устройством контактной сети с рабочим напряжением, парень погиб, пишет VL.ru.

«По предварительной информации, пострадавший, игнорируя знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током», – говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

По сообщению пресс-службы Дальневосточной железной дороги, с начала 2019 года это уже третий случай смерти подростков до 18 лет. В 2018 году их было шесть. Руководство призывает родителей и педагогов рассказывать детям об опасности игр вблизи железной дороги. Необходимо донести до каждого ребенка: железная дорога – не место для игр. Особенно опасны контактные сети, проходящие над путями. Для получения серьезной травмы достаточно приблизиться к ним на расстояние двух метров.