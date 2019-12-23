Василий Орлов: международный терминал аэропорта нужно строить максимально быстро

Фото: архивное изображение www.airlines-inform.ru

Конкурс на заключение концессионного соглашения уже объявлен. По его условиям инвестор построит новый международный терминал, проведет реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения коснутся и действующего терминала внутренних авиалиний.

«Международный терминал, который у нас есть, не соответствует никаким критериям по качеству, нужно максимально быстро строить новый. Это даст дополнительно, по разным оценкам, еще порядка 30,40, 50 тысяч пассажиров (в год). Аэропорт перспективный. Будет реальный конкурс. Примеров, когда концессия работает эффективно, множество. Ближайший от нас это Хабаровск, где терминал тоже строили под концессию. Поэтому у нас в комплексе решается проблема авиационной доступности. Если мы говорим про большую авиацию, то это строительство второй полосы и в перспективе – строительство по концессии нового терминала», – рассказал Василий Орлов.

Соглашение с инвестором планируется заключить на 30 лет. После его окончания аэропорт останется в собственности Амурской области.

«У нас есть несколько сильных организаций, которые умеют управлять этим бизнесом. Когда я пришел на должность, одно из первых, чем я занялся, – это был аэропорт. И на тот момент была разработана силами нашего аэропорта проектная документация на строительство нового международного терминала. Не буду говорить, сколько на нее потратили, но прилично потратили.

Я взял эту документацию и, прежде чем начать строить терминал, разослал ее специалистам. У нас большое количество аэропортов в центральной части России управляется частниками – Екатеринбург, Ростов. Самое мягкое, что мне сказали: "Выкиньте". Там неправильно были рассчитаны объемы, неправильно рассчитаны площади. Для того чтобы эти ошибки устранить, мы решили пойти в концессию.

Мы потратили год, провели сначала конкурс по выбору юридической компании, которая нам подготовила качественный концессионный договор, при котором главное внимание уделяется ответственности сторон, чтобы не получилось так, что, когда заходит концессионер, то пообещает сначала на словах одно, а на деле делает совсем другое. Мы этому посвятили год. Я уверен, что у нас будет качественный концессионер. И у нас будет реально конкурс. Потому что на последнем ВЭФе подошло несколько организаций. Причем это будет конкурс среди тех, кто вкладывает деньги и будет управлять, и конкурс между банковскими структурами, которые готовы это финансировать», – рассказал губернатор.

14 декабря Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщало, что модернизацией терминалов аэропортов Дальнего Востока может заняться таиландская компания. Об этом говорили на совещании у полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«"Эмпайр Азия Груп" в сотрудничестве с таиландской компанией "Дэйта Гейт Груп" и другими таиландскими и международными компаниями и операторами аэропортов планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству региональных и международных аэропортов на Дальнем Востоке. В частности, обсуждается возможность модернизации терминала МВЛ аэропорта города Благовещенска, аэропортов Южно-Сахалинска, Якутска, Магадана», – говорилось в сообщении агентства.

Фото: www.investvostok.ru

Окончание строительства благовещенского международного терминала намечено на 2022 год. В результате пропускная способность пункта пропуска увеличится в 3,7 раза, с 80 до 300 пассажиров в час. Существующую временную одноэтажную пристройку после появления нового терминала разберут.

Фото: www.airlines-inform.ru

Как сообщало Амур.инфо, ранее терминал планировали разместить в старом здании аэровокзала. Оно было построено в 1965 году и рассчитано на обслуживание 100 пассажиров в час. Аукционы на изготовление проекта «Реконструкция существующего терминала внутренних авиалиний под терминал международных линий (МВЛ) на 200 пассажиров в час в аэропорту города Благовещенска» объявлялись на сайте госзакупок в 2014 и 2015 годах по начальной цене – 26 миллионов рублей.