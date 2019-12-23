Геннадий Зюганов допустил возможность досрочных выборов президента в России

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил Геннадий Зюганов.

Позже политик объяснил свое высказывание тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию. «Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует. А показатели послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — сказал лидер Компартии.

Он также отметил, что в Госдуме отвергаются все предложения КПРФ, пишет РБК.

Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина. Сейчас основной закон страны запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд. Президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.