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сегодня, 11:37 7

Геннадий Зюганов допустил возможность досрочных выборов президента в России

Геннадий Зюганов допустил возможность досрочных выборов президента в России
Фото: eurosport.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 21 декабря заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал в на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщил «Коммерсант».

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил Геннадий Зюганов.

Позже политик объяснил свое высказывание тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию. «Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует. А показатели послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — сказал лидер Компартии.

Он также отметил, что в Госдуме отвергаются все предложения КПРФ, пишет РБК.

Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году. На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина. Сейчас основной закон страны запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд. Президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.

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#выборы #партии #российская власть

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    Зюганов нам тридцать лет революцию обещает и книжки умные пишет

  • OT

    OT
    1 час назад

    Очевидец59

    Зюганов нам тридцать лет революцию обещает и книжки умные пишет



    Он просто предупреждает, что в стране все непредсказуемо и все можно ожидать и только это имел в виду. А вы разве не живете сегодняшним днем? Вы разве не молитесь на ночь о завтрашнем? Молитесь на ночь. Молитесь. В рай не моленым трудно попасть.

    Вон люди уж боятся мандаринами отравиться. Это бизнес пока такой. А бизнес и иной бывает.

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    Ленин революцию сделал-а этот слил весь протестный запал-союзник белогвардейцев

  • OT

    OT
    1 час назад

    Очевидец59

    Ленин революцию сделал-а этот слил весь протестный запал-союзник белогвардейцев



    С недозрелым народом никакой запал не не поможет

    Вон китайский дипломат с сожаление признался, что ему жаль русского народа не желающего признать, что небыло репрессий при Сталине против народа, а была репрессия против коррупции и потому не смеющего ныне репрессировать коррупцию. В то-же время он гордится, что в Китае с коррупцией не церемонятся.

    Вот пока народ признает репресии народа при Сталине, как это власть внушила и особенно РПЦ,, а не репрессии коррупции и нет смысла поддерживать запал.

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    как это недозрелый народ?вас было в СССР 21 миллион-просто народ вам больше не верит-ибо вы предали ленинские идеалы

  • Секвойя

    Секвойя
    23 минуты назад

    Как то этот товарисч, провакационно допу.кает. Самому пора допуститься с весчами на досмотр.

  • ay

    ay
    43 секунды назад

    OT

    Очевидец59

    Зюганов нам тридцать лет революцию обещает и книжки умные пишет



    Он просто предупреждает, что в стране все непредсказуемо и все можно ожидать и только это имел в виду. А вы разве не живете сегодняшним днем? Вы разве не молитесь на ночь о завтрашнем? Молитесь на ночь. Молитесь. В рай не моленым трудно попасть.

    Вон люди уж боятся мандаринами отравиться. Это бизнес пока такой. А бизнес и иной бывает.



    В стране ВСЁ предсказуемо. "Силовики" и "гос"бизнес купаются в деньгах. А больше ничего и не надо. Рост какой угодно и чего угодно нарисует РосСтат, ведь главное - как считать, по какой методике.

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