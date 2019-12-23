В Благовещенске на улице Студенческой произошел порыв на теплосети
В понедельник, 23 декабря, в 10:00 в Благовещенске произошел порыв на тепловой сети. Коммунальная авария случилась в районе жилого дома № 41 на улице Студенческой.
Без теплоснабжения остались жилые дома по адресам: Студенческая, 41 и 41/1; Институтская, 9 и 11; Кантемирова, 16/1; СОШ № 28. Ремонтные работы производит бригада АО «АКС» «Амуртеплосервис».
По данному факту проводит проверку областная прокуратура.
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