В Благовещенске на улице Студенческой произошел порыв на теплосети

В понедельник, 23 декабря, в 10:00 в Благовещенске произошел порыв на тепловой сети. Коммунальная авария случилась в районе жилого дома № 41 на улице Студенческой.

Без теплоснабжения остались жилые дома по адресам: Студенческая, 41 и 41/1; Институтская, 9 и 11; Кантемирова, 16/1; СОШ № 28. Ремонтные работы производит бригада АО «АКС» «Амуртеплосервис». По данному факту проводит проверку областная прокуратура.

Просмотров всего: 1294

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Екатерина PL