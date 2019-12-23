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В Благовещенске на улице Студенческой произошел порыв на теплосети

В Благовещенске на улице Студенческой произошел порыв на теплосети
Фото: www.dddkursk.ru/

В понедельник, 23 декабря, в 10:00 в Благовещенске произошел порыв на тепловой сети. Коммунальная авария случилась в районе жилого дома № 41 на улице Студенческой.

Без теплоснабжения остались жилые дома по адресам: Студенческая, 41 и 41/1; Институтская, 9 и 11; Кантемирова, 16/1; СОШ № 28. Ремонтные работы производит бригада АО «АКС» «Амуртеплосервис».

По данному факту проводит проверку областная прокуратура.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    27 минут назад

    Через десять лет в ЖКХ Приморьz может не остаться рабочих рукЗдесь уже сейчас работают преимущественно пенсионерыЧерез десять лет в ЖКХ Приморьz может не остаться рабочих рук Pixabay, трубыА все потому, что зарплаты на предприятиях ЖКХ в три раза меньше минимальных.

    Чиновники выход из ситуации предлагают вполне стандартный: оптимизировать производительность труда без дополнительных трах на зарплату. Попросту говоря, уволить две трети персонала, а остальным добавить зарплату и раскидать освободившуюся нагрузку. В итоге, чтобы получить минималку, работать придется за троих. Профсоюзы региона с таким подходом в корне не согласны, объясняя, что при таком решении проблемы в отрасли ЖКХ уже через 10 лет не останется рабочих рук.

    Pixabay, древние инженерные сети Приморья обслуживают их ровесники, молодежь в отрасль не идет

    По мнению профсоюзов, предприятиям сферы ЖКХ нужны субсидии не только на ремонт и поддержание оборудования, но и на зарплаты рядовым сотрудникам. По данным статистики, молодежь на предприятиях жилищно - коммунальной сферы редкость, работают одни старики. Для примера, средний возраст сотрудников энергоснабжающей отрасли региона составляет полсотни лет.

    Причем профсоюзы уверены, что на своем, региональном, уровне с этой проблемой не справится и намерены обратиться за поддержкой к главе государства.

  • От души

    От души
    16 минут назад

    https://www.amur.info/news/2007/08/31/33970

    "В домах, расположенных в микрорайоне в районе улиц Студенческая - Институтская – Воронкова, появилась горячая вода. Ремонтные работы в этих кварталах специалистам Благовещенской ТЭЦ удалось закончить на девять дней раньше запланированного срока".

    https://www.amur.info/news/2019/02/09/149751

    "Официально: теплоснабжение в микрорайоне Благовещенска восстановлено".

    Каждый раз прокуратура проводит проверки. Но по всей видимости все случаи относятся на прочие причины.

    Если сети требуют замены их надо менять, если нужно выполнить регламентные работы качественно и в полном объеме их надо делать. Чтобы гражданам не сидеть зимой без воды и тепла.

  • От души

    От души
    11 минут назад

    В 2020 году в бюджет Амурской области поступит почти 70 миллиардов

    "Почти 35% или 24,2 миллиарда рублей в бюджете 2020 года занимают целевые субсидии муниципальным бюджетам, юридическим лицам, областным, автономным и бюджетным учреждениям, сообщает пресс-служба правительства".

    Дошло до того, что деньгами распорядиться не могут.

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