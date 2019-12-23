В Ивановском районе пожарные спасли мужчину от холодной смерти

Вечером 22 декабря ивановские пожарные спасли замерзающего сельчанина. Сообщение с просьбой о помощи поступило на пульт диспетчера ПЧ № 31 Ивановки в 21:00. В нем говорилось, что мужчина 1993 года рождения направился из села Успеновка в село Вознесеновка и заблудился в полях.

У потерявшегося был мобильный телефон, но он не мог объяснить, где находится. Около десяти часов вечера связь с ним прекратилась.

На поиски выехали оперативные поисковые группы пожарной части Ивановки, полиции, администрации сельсовета и района – всего 13 человек и 6 единиц техники.

Район поиска разбили на несколько секторов. Замерзающего мужчину удалось обнаружить уже около 23:30. Нашли его посреди поля в трех километрах от села Успеновка в сторону села Орлецкое.

Огнеборцы занесли его в автомобиль и накрыли теплыми куртками. После этого пострадавшего повезли в больницу. По дороге пожарные встретили машину скорой помощи, из которой врачи пересели в автомобиль оперативной службы и сопровождали пострадавшего до больницы Ивановки.

По предварительным данным, у амурчанина общее переохлаждение тела и обморожение ступней обеих ног 2-й степени, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.