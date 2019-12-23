За хранение взрывчатого вещества благовещенец получил уголовное наказание

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее судимого местного жителя в незаконном хранении взрывчатого вещества. Его мужчина нашел летом 2010 года на берегу Зеи в районе улицы Пограничной. Вещество находилось в металлической банке дымного пороха, его масса не менее 3,2 грамма.

Как позже заключил эксперт, находка является взрывчатым веществом метательного действия, пригодным для производства взрыва в определенных условиях.

Горожанин переложил порох из металлической банки в полимерный пакет и дома спрятал его в кладовке. В январе 2019 года его изъяли сотрудники полиции.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ и в ходе судебного заседания подсудимый в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель согласился.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге мужчину признали виновным и назначили условное наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 2 года.