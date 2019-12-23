На Амуре в Благовещенске готовят площадку для международного матча по хоккею

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Специалисты ГИМС измерили толщину льда на Амуре там, где пройдут международные матчи по хоккею «Кубок Содружества». Для этого они пробурили семь лунок – в местах, где предполагается размещение коробки, зрительских трибун и стоянка техники.

Замеры проводились уже дважды. Последние показали, что толщина ледового покрова на Амуре составляет от 47 до 68 сантиметров. Это позволяет зайти на территорию спецтехнике для расчистки площадки, правда, с некоторым ограничением веса. Максимальный вес гусеничного транспорта может достигать 20 тонн, колесного – 10. Тем более что по прогнозу в ближайшие дни морозы будут только крепчать, а это позволит льду еще больше нарасти. Работы по подготовке начнутся, когда будет получено соответствующее разрешение от пограничников, сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

Международные соревнования по хоккею «Кубок Содружества» пройдут с 15 по 18 января. В них примут участие три команды – детская, юношеская и ветеранская (от 45 лет). Кульминацией станут игры на пограничной реке. Они состоятся 18 января. Наблюдать за ними можно будет с берега. Для этого на пересечении улиц Мухина и Краснофлотской установят экран. Трансляция будет осуществляться и на экране площади Ленина. ​