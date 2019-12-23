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сегодня, 11:16 0

Нет полезных веществ: диетолог рассказал о вредности манной каши

Нет полезных веществ: диетолог рассказал о вредности манной каши
Фото: instagram.com

Манная каша, которая до сих пор считается лучшим питанием для детей, на самом деле оказалась достаточно вредным продуктом. Как минимум, в ней содержится клейковина, мешающая усвоению кальция, необходимого для растущего организма.

О том, что представляет из себя манная каша, рассказал гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.

По информации от специалиста, в манке нет никаких полезных веществ, кроме клейковины, к тому же она легко усваивается, а сваренная на молоке и с сахаром становится «калорийной бомбой».

Она отметила, что вскормленные манной кашей детки обычно имеют толстенький животик и тонкие ножки, что свидетельствует о недостатке кальция и развивающемся рахите.

Шакирова добавила, что в якобы полезной крупе содержится фитиновая кислота, которая не даёт усваиваться кальцию.

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#дети #жизнь

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