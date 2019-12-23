По закредитованности населения Амурская область находится на 26-м месте рейтинга

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Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост. Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 году резко ускорилось беззалоговое кредитование. Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.

Данные показывают, что объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4 %, до 17,2 триллиона рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9 %.

По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро – с 44,9 % в 2018 году до 47,1 % в текущем рейтинге.

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9 %. Эксперты объясняют это тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше.

На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 13,9 % и 15,9 % соответственно. На четвертом месте расположился Дагестан (17,9 %), а замыкает пятерку Чечня (18,7 %). При этом первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, в текущем рейтинге она занимает шестое место (26,9 %). Еще у шести других регионов уровень закредитованности не превышает 40 %.

С другой стороны, значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, Тувы и Курганской области. Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом, индикатор долговой нагрузки здесь составляет 86 %. У Тувы, которая занимается второе место с конца, – 76%. Замыкающая тройку аутсайдеров Курганская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 73 %.

Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Московской области, где задолженность за год выросла на 66 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ стал вторым по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека (64 тысячи рублей).

На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов – Чукотка и Тува, прирост у которых был на уровне 63 тысяч и 61 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Санкт-Петербург, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 59 тысяч рублей.

В целом же прирост более 50 тысяч рублей наблюдался у 11 регионов. Быстрее всего росли долги в регионах, где они и так высокие. В частности, 8 из 11 регионов с максимальным приростом среднедушевой задолженности по банковским кредитам входят в первую десятку по объему задолженности в абсолютном выражении.

В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальной объемом ссудной задолженности на экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Банк России еще с конца 2018 года начал применять различные меры по сдерживанию темпов прироста долга. И главное нововведение – это ограничение предельной долговой нагрузки (ПДН), которое начало действовать с октября 2019 года. При этом, по мнению экспертов РИА Новости, в среднесрочной перспективе ужесточение регулирования потребительского кредитования продолжится. В частности, повышающие коэффициенты за ПДН могут быть распространены не только на беззалоговые кредиты, но и в целом на весь сегмент потребительских кредитов. Этот комплекс мер ощутимо снизит темпы роста закредитованности.

Эксперты ожидают, что в 2020 году темпы розничного кредитования хоть и замедлятся, однако по-прежнему будут опережать динамику зарплат. По оценкам, прирост кредитования физических лиц будет на уровне 15 % против прироста зарплаты в 5-8 %. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2020 года может увеличиться еще на 3-5 процентных пунктов.