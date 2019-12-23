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23декабря
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В 2020 году вырастут цены на водку и коньяк

В 2020 году вырастут цены на водку и коньяк
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в России вырастет минимальная розничная цена на водку, коньяк и бренди. Об этом говорится в приказе федерального министерства финансов.

Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 388 до 433 рублей за пол-литра, на бренди – с 307 до 315 рублей за 0,5 литра, пишут «Ведомости».

Минфин также устанавливает минимальные оптовые цены у производителя на водку в размере 193 рублей за 0,5 литра, на бренди – 249 рублей, на коньяк – 342 рубля, минимальные закупочные цены у дистрибуторов – 199 рублей, 261 рубль и 359 рублей соответственно. Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января составит 57 рублей за 1 литр против действующей стоимости в 43 рубля.

Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк – 388 рублей за 0,5 литра, на шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.

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#торговля #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    6 минут назад

    А вот это они зря!

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