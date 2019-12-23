В Благовещенске на пешеходном переходе сбили подростка

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП был травмирован человек.

Авария произошла в воскресенье, 22 декабря, около 15:05. На регулируемом перекрестке улиц Шевченко – Горького водитель 1989 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, поворачивал направо и не пропустил пешехода. 16-летний подросток переходил проезжую часть на зеленый свет.

В результате происшествия несовершеннолетний был травмирован. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.