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В Благовещенске на пешеходном переходе сбили подростка

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили подростка
Фото: inlytkarino.ru/

За пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП был травмирован человек.

Авария произошла в воскресенье, 22 декабря, около 15:05. На регулируемом перекрестке улиц Шевченко – Горького водитель 1989 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, поворачивал направо и не пропустил пешехода. 16-летний подросток переходил проезжую часть на зеленый свет.

В результате происшествия несовершеннолетний был травмирован. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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#происшествия #транспорт

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