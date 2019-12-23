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Амурская полиция объявила вознаграждение 300 тысяч за помощь в поимке убийцы

Амурская полиция объявила вознаграждение 300 тысяч за помощь в поимке убийцы
Фото: pixabay.com

Амурские полицейские просят помочь им в установлении личности преступника, который много лет назад убил женщину. За это обещают денежное вознаграждение.

Тело амурчанки с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 июня 2004 года около лесного массива в районе 15 километра автодороги Тамбовка – Муравьёвка.

Преступление до сих пор не раскрыто. Поэтому в УМВД России по Амурской области объявили вознаграждение за помощь в поимке преступника. Тому, кто предоставит результативную информацию, которая поспособствует раскрытию убийства и задержанию убийцы, готовы заплатить 300 тысяч рублей.

Информацию ждут по номерам телефонов УУР УМВД России по Амурской области: 8(4162) 59-41-02, 8(4162) 59-41-05.

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#криминал #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а может так и нужно??? сократить штат а их зарплату получать информацию, только не спустя 15 лет а сразу

  • vancentti

    vancentti
    58 минут назад

    ты, что ли искать будешь ?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    56 минут назад

    Они (амурские полицейские) точно аттестацию проходили? Даже с "эстонскими" полицейскими не сравнить (по скорости мышления), 15(!!!) лет... Как то быстро они расписались в "собственном бессилии".

  • retired21

    retired21
    32 минуты назад

    ну так отчеты надо писать. как раз 15 и прошло

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