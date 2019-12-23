Амурская полиция объявила вознаграждение 300 тысяч за помощь в поимке убийцы

Амурские полицейские просят помочь им в установлении личности преступника, который много лет назад убил женщину. За это обещают денежное вознаграждение.

Тело амурчанки с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 июня 2004 года около лесного массива в районе 15 километра автодороги Тамбовка – Муравьёвка.

Преступление до сих пор не раскрыто. Поэтому в УМВД России по Амурской области объявили вознаграждение за помощь в поимке преступника. Тому, кто предоставит результативную информацию, которая поспособствует раскрытию убийства и задержанию убийцы, готовы заплатить 300 тысяч рублей.

Информацию ждут по номерам телефонов УУР УМВД России по Амурской области: 8(4162) 59-41-02, 8(4162) 59-41-05.