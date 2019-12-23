Некоторые россияне меняют автомобили на самолеты: обзор прессы

Самый богатый человек мира при разводе потерял 38 миллиардов долларов; пенсионер нашел сумку инкассатора с деньгами; москвичи сбросили с вертолета дорогую иномарку. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

Начну сегодня с «Мира новостей». Здесь о том, что на смену автомобилю у отдельных россиян пришел, точнее, прилетел самолет. Так, у известного поэта Филиппа Киркорова есть «Сессна», вмещающая до 9 человек. Модель бизнес-класса обошлась сладкоголосому в 10 миллионов долларов. Стоимость воздушного судна Олега Тинькова – побольше, доходит до 50 миллионов долларов. Побольше самолет и вмещает побольше – уже 19 человек (подробности отделки – красное дерево, кожу и прочее – опускаю).

Пишут, что даже у Сергея Зверева есть самолет. Правда, у парикмахера он подешевле, чем у Киркорова и Тинькова, – всего 3 миллиона долларов. Еще там про Собчак, Зару и т.д. Смысл статьи в том, то обладание самолетом является свидетельством успеха.

Полный абзац

Кстати, об успешности. В «Панораме» прочтете о том, как развлекаются успешные люди. А развлекаются так: двое москвичей арендовали за 250 тысяч рублей вертолет, привязали к нему дорогую иномарку (если точнее, то «Гелендваген»), взлетели на высоту 300 метров и сбросили машину на землю. Машина – вдребезги, парни довольны.

Рассказывая об этом, вспомнил, как пару лет назад в Благовещенске с приличной высоты кто-то сбросил пианино. Тоже было смешно.

Напишут же такое

Но богатые, как известно, не только смеются. Бывает, они и плачут. В доказательство журнал Forbes привел данные о разводе самого богатого человека мира Джеффа Безоса. Расставаясь с женой, основатель бизнес-империи Amazon потерял больше 38 миллиардов долларов! И таким образом скатился на второе место, уступив пальму первенства Биллу Гейтсу.

Очень интересно

Ну и уж коль скоро мы говорим сегодня о деньгах, то, думаю, вам будет интересно узнать, что каждый четвертый миллионер в США принципиально не носит обувь дороже 100 долларов, один из десяти готов заплатить за свой костюм не больше 200 долларов, и только каждый третий ездит на машине «моложе» 3 лет. Что еще… Еще мудрые богачи предпочитают жениться всего один раз на единственной женщине и прожить с ней до конца. Потому боятся, что при любой мелочной ссоре у них заберут приличную часть нажитого богатства! То есть Безос – немудрый человек.

И что еще интересно: скончавшийся почти два года назад основатель компании IKEA Ингвар Кампрад принципиально передвигался на общественном транспорте и обязательно предъявлял свое пенсионное удостоверение, чтобы воспользоваться льготами на проезд. В разъездах он всегда выбирал скромные отели, а если в стоимость был включен завтрак, наедался впрок. Об этом написали в дайджесте «Удивительный мир».

На посошок

Ну и о наших. О простых россиянах. В «Известиях» прочел о том, как в Оренбурге пенсионер, прогуливаясь по улице, нашел сумку с миллионом рублей. Сумка была не простая, не хозяйственная, а инкассаторская: раззява-инкассатор, получив деньги в одной из организаций, положил их на крышу автомобиля, да так там и забыл. Ну и где-то на повороте сумочка съехала с машины и, упав, попала на глаза дедушке. Дедушка был воспитан в духе патриотизма – в детстве был пионером, слушал «Пионерскую зорьку» и говорил пионерскую правду. Изучив содержимое сумки, он сдал ее в полицейский участок на радость сильно расстроившегося инкассатора.

И с верой в честность и справедливость, а также в беспорочное обогащение, я прощаюсь с вами до завтра.