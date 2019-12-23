Ясно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 декабря

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23 декабря в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, временами штиль.

Температура воздуха в течение дня составит минус 18...23, местами – минус 25...30. На севере – 22...27, местами – 28...33 градуса ниже нуля.

В Благовещенске ясно, без осадков. Скорость западного ветра составляет 1-6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18...20 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города местами сохраняется снежный накат и гололедица.