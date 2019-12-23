Албазинский острог: русские и китайские старинные карты совпали

История Албазинского острога все отчетливее проступает сквозь века благодаря тому, что албазинцы делали наверх «отписки» о положении дел, а маньчжурская разведка не дремала. В результате после перевода маньчжурских старинных документов русские и китайские карты совпали.

Это обстоятельство выяснил амурский историк Владимир Трухин. Свое наблюдение он опубликовал во втором выпуске краеведческого альманаха «Диалог» Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского.

Предметно за это исследование Владимир Трухин взялся в 2014 году, когда по изображению «Китайский рисунок, изображающий оборону Албазина» нашел в сети атлас в хорошем качестве, состоящий из четырех карт, о чем сообщил в своем блоге на сайте «Амур.инфо». Интересно, что документ хранится в библиотеке Конгресса США. Он доступен в интернете.

«...[Они] осмотрели город; из дерева построена изгородь; шириной более пятнадцати «то» (tuo); длиной более двадцати «то» (tuo); вокруг сооружён ряд бойниц; на юге города у ворот оставлено пустое место размером более одного «то» (tuo); в одном «то» (tuo) укрытие было из сколоченных кольев; в другом «то» (tuo) деревянная ограда была в два ряда; [там] есть мужчины триста человек...». Это описание острога, переведенное Владимиром Трухиным на русский язык, относится к 1681 году. Подробные сведения содержатся в «Докладе Лифаньюаня в Государственную канцелярию о русских людях, незаконно перешедших границу, проживающих в Якса и других местах». Якса – это название Албазинского острога на маньчжурском.

Была еще одна вылазка – спустя три года, которая дала описание изменений: от надстройки башен, до возведения новых строений. Первое описание соответствует острогу, построенному Никифором Черниговским, второе – 1684 году.

И в тех, и в других источниках указывается, что в остроге около 300 человек. Башни достраивались, об этом свидетельствуют и чертежи, которые сделал неизвестный маньчжурский наблюдатель. Он забирался на находящуюся невдалеке сопку, рисовал и пересчитывал.

Владимир Трухин выяснил, что бывал наблюдатель у острога не раз: башни в описании делил на новые и старые. Подтвердилась догадка, что второй этаж на проездной башне появился не сразу, маньчжурский разведчик, однако, упростил рисунок. Интересно, что при реконструкции Албазинского острога в московском музее-заповеднике «Коломенское» проездная башня получила формы, сходные с маньчжурским чертежом – низкая и без надстройки.

А следующее описание может «тянуть» на открытие. Указание на устройство стены с чередованием в один и в два ряда брёвен может говорить о том, что стена острога могла иметь «тарасную» конструкцию с шагом около двух метров. Это в корне меняет представление о стенах Албазинского острога, поскольку в большинстве реконструкций они были представлены в форме тына. То есть, острог окружал не частокол из вековых сосен, а конструкция из двух рядов изгороди, между которыми насыпана земля или щебень.

Эти и другие секреты Албазинского острога и не только раскрыл Амурский краеведческий альманах «Диалог времён». Второй выпуск вышел недавно в Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Работа в тесном сотрудничестве с учёными и преподавателями учебных заведений, краеведами-любителями и краеведческими объединениями позволяет библиотеке издавать его. Между тем, Владимир Трухин активно продолжает исследовать историю Албазинского острога, в 2018 году он подготовил обширный доклад с рисунками и историческими выкладками, который озвучил на симпозиуме в Корее.

Альманах издаётся в печатной форме периодичностью не менее 1 раза в год. Электронная страница Альманаха размещается на сайте ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» по адресу: www.libamur.ru

Первый выпуск альманаха состоялся в 2018 году в год 160-летия со дня образования Амурской области. Презентация нового издательского проекта Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьёва-Амурского прошла 18 декабря 2018 года.

В содержании второго выпуска Альманаха особым вниманием отмечены юбилейные даты 2019 года: 210 лет со дня рождения графа Н. Н. Муравьёва-Амурского (статьи А. И. Коваленко «Алгоритм жизни графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского по книге И. П. Барсукова» и Ольги Кухаренко «В поисках французского прошлого графини Муравьёвой-Амурской»); 160 лет со дня образования Амурской областной научной библиотеки (статьи М. К. Чесноковой «Книги – ровесницы библиотеки» и В. П. Кобзарь «Читатели первого разряда»); 45 лет с начала строительства БАМа (статья Н. П. Полетаевой «БАМ продолжается: история создания и бытования карты-схемы «Байкало-Амурская магистраль»).

О результатах изучения Албазинского острога Албазинской археологической экспедицией в 2011–2016 гг. говорится в статье Андрея Черкасова, а о научно-практической конференции «Дорохинские чтения» в селе Албазино рассказала Инна Васина.

Новую книгу Амурской ярмарки «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века» представили на страницах альманаха Татьяна Телюк автор-составитель С. В. Емельянов.

Станислав Сахончик в рубрике «Навстречу 75-летию окончания Второй мировой войны» попытался привлечь внимание общественности к незавидной судьбе бронекатера, активно участвовавшего в боях Великой Отечественной войны.

В ряду авторов альманаха - известные краеведы О. Л. Олейникова, В.Р. Чепелев. В рубрике «Художественное слово» состоялся литературный дебют С. М. Лапина с воспоминаниями о детстве на улице Краснофлотской в городе Благовещенске.

Презентация второго выпуска Амурского краеведческого альманаха «Диалог времён» состоялась в рамках научно-практической конференции «IX Муравьевские чтения».