Благовещенские мультипликаторы обнаружили китайскую легенду про Деда Мороза и снимают по ней фильм

Любой китаец совершенно точно ответит, что в восточной мифологии аналога российскому Деду Морозу нет. Но благовещенец, куратор фестиваля «КинАмурчик» Дмитрий Димитров уверен, что это не совсем так. Он считает, что китайский Дед Мороз существует, только находится в тени других персонажей одной старинной легенды. На ее основе воспитанники мультстудии «Сказка» Амурской областной детской библиотеки начали снимать фильм.

Эту легенду о сереброусом старичке, который спасает от страшного дракона большую деревню, знает каждый китаец. На первом месте в ней – добро, побеждающее зло. И смелость. Однако, благовещенский мультипликатор Дмитрий Димитров усмотрел в ней китайского Деда Мороза или его прообраз.

«Я не берусь утверждать какие-то новые смыслы, но мне эта параллель очень нравится. И еще я давно хотел визуализировать эту легенду. После последнего “КинАмурчика”, который свел меня с Еленой Суворовой, руководителем детской мультстудии, я решился. Мы вышли на руководителя института Конфуция Николая Кухаренко, он свел нас с китайскими преподавателями. Они перевели наши сюжетные диалоги на китайский язык и даже предложили озвучить. У них оказались отличные актерские голоса! Мы сделаем еще субтитры. И российские дети также сделают голосовой дубль», - рассказал Дмитрий Димитров.

Куратор «КинАмурчика» отметил, что анимация дает детям творческое и эстетическое развитие, учит работать в команде. Это отмечают и в студии «Сказка» Елены Суворовой, она действует с 2013 года. В студии занимаются дети от 3 до 14 лет. Дети сняли немало мультфильмов, «Сказка» стала финалистом фестиваля «КинАмурчик-2019».

Мультфильм по китайской легенде снимается рисованный.

«Сначала дети изображают фон. Потом - персонажей и окружающие детали пейзажа, вырезают их. Всё, можно двигать и снимать. Снимаем мы на веб-камеру и монтируем в специальной программе. Процесс длительный, требует усидчивости. Но жутко интересный», - рассказала Елена Суворова.

Сдать мультфильм планируют к 10 января, после его отправят по интернету в Хэйхэ, где также немало творческих студий. Елена Суворова говорит, что это подарок к Новому году. Возможно, китайские дети сделают ответный подарок и снимут фильм по русской сказке. Таким образом, мультипликаторы выстроят творческий международный мост.

Мультстудия – далеко не единственная, которая работает для досуга детей в библиотеке.

По субботам ребят собирает еще и студия «Полимерка», она действует чуть больше года. В ней дети учатся бумажной инженерии – делать механизмы, объемные конструкции из бумаги.

«Есть книги, которые открываешь, и сразу поражаешься этому объему, как это сделано. Руками так не сделать. У нас более адаптировано для детей, конструкция проще, но объем сохранен. Занимаемся мы по 1,5 – 2 часа один раз в неделю. Это развивает мелкую моторику, учит пользоваться линейкой, пространственному мышлению», - рассказала педагог Лариса Романова.

Лариса Романова пришла к бумажной инженерии благодаря своей дочери. Вместе с ней они начали делать объемные книги, потом появились мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек и многое другое. Группа постоянно пополняется новыми учениками.

«Однажды пришли в библиотеку сдавать книги, и увидели объявление о том, что проводится мастер-класс по изготовлению куклы Lol. Я немного коллекционирую эти куклы. Узнала, что здесь будут делать разворот для блокнота. Вот, пришли», - рассказала Лиза Карагод.

«Мы ездим на эти мастер-классы уже не в первый раз, добираемся на автобусе из Чигирей! У меня много таких кукол. А здесь мы делаем для них блокноты с секретом: есть дворец с открывающимися ставнями, кармашек с сухими духами, вырастающая елка», - рассказала Даша Щербинина.

На этом мастер-классе дети готовили фокус: цветную куклу, выдвигающуюся из абсолютно белого листа. Первое впечатление – магия, да и только.

Еще одна студия – «Познавай-ка», задачей которой является подготовка к школе. В студию ходят дети, с 3 до 6 лет. На занятиях учат слушать, понимать и рассказывать, изучают буквы и чтение.

«Наш педагог Анна Ширяева комбинирует несколько успешных программ и адаптирует их под потребности конкретной группы. Сама делает много интересных материалов. Например, есть разминка: детям раздаются примеры. На доске снеговички держат цифры. Надо отнести “правильному” снеговичку посылочку. Есть математическое лото, домино “Алфавит”. Вчера мы, кстати, получили отзыв от нашей выпускницы по технике чтения в школе. Девочка читает в два раза быстрее, чем достаточно по возрасту», - рассказала заместитель директора Амурской областной детской библиотеки Мария Большакова.

Сотрудники Амурской областной детской библиотеки следят не только за современными тенденциями в педагогике и психологии, но и за детской модой в увлечениях. Например, недавно проходил экспериментариум по химии, проводились мастер-классы по лепке из полимерной глины. А 5 января библиотека приглашает на занятие по основам красивой речи, которое проведет практикующий логопед. Расписание размещено на сайте библиотеки, там же можно оформить подписку на рассылку приглашений.

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