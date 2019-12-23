Опубликованы предварительные результаты выборов депутата амурского парламента

Фото: избирательная комиссия Амурской области

Победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Домашенкин. За него проголосовало 1 908 избирателей. На втором месте – кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина. Ее результат – 535 голосов. Третье место у либерал-демократа Дмитрия Волобуева. Его поддержали 418 избирателей. Четвертая позиция у представителя «Справедливой России» Николая Дёмы – 55 голосов.

Как сообщало Амур.инфо, на избирательных участках 22 декабря ждали почти 30 тысяч благовещенцев, жителей микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта. Явка на 18:00 составила примерно 10 %.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.