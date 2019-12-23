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Опубликованы предварительные результаты выборов депутата амурского парламента

Опубликованы предварительные результаты выборов депутата амурского парламента
Фото: избирательная комиссия Амурской области

В Благовещенске завершился подсчет голосов избирателей. Жители некоторых районов областной столицы 22 декабря выбирали депутата Законодательного собрания Амурской области. Амуризбирком опубликовал предварительные результаты выборов.

Победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Домашенкин. За него проголосовало 1 908 избирателей. На втором месте – кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина. Ее результат – 535 голосов. Третье место у либерал-демократа Дмитрия Волобуева. Его поддержали 418 избирателей. Четвертая позиция у представителя «Справедливой России» Николая Дёмы – 55 голосов.

Как сообщало Амур.инфо, на избирательных участках 22 декабря ждали почти 30 тысяч благовещенцев, жителей микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта. Явка на 18:00 составила примерно 10 %.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Поздравляю благовещенцев с выбором очередного Единороса. Всех всё устраивает. и рост тарифов, и рост налогов, и снижение пенсионного возраста. А виновато во всём ЛДПР.

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