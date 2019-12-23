Выбор читателей за 22 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 22 декабря.

В Приамурье набирает популярность новое видео, которое жители пересылают друг другу через мессенджеры. На кадрах мужчина чистит мандарины и якобы находит внутри таблетки. Многие сразу подвергли подлинность этого видео сомнению, но есть и те, кто верит происходящему.

Благовещенка, которая работает в фудкорте ТРЦ «Перекресток», считает, что ее пыталась обмануть одна из покупательниц. Женщина заказала пиццу и собиралась расплатиться за нее пятитысячной купюрой. Однако деньги не отдала, но попыталась забрать сдачу.

В Благовещенске автомобиль протаранил стену одного из частных домов на улице Заводской. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Информация об этом появилась в социальных сетях.

23 декабря в Амурской области преимущественно малооблачно, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами ожидается морозный туман.