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Выбор читателей за 22 декабря

Выбор читателей за 22 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 22 декабря.

Нельзя есть: благовещенцев пугают мандаринами с таблетками

В Приамурье набирает популярность новое видео, которое жители пересылают друг другу через мессенджеры. На кадрах мужчина чистит мандарины и якобы находит внутри таблетки. Многие сразу подвергли подлинность этого видео сомнению, но есть и те, кто верит происходящему.

В Благовещенске продавец пытается предупредить коллег о мошеннице

Благовещенка, которая работает в фудкорте ТРЦ «Перекресток», считает, что ее пыталась обмануть одна из покупательниц. Женщина заказала пиццу и собиралась расплатиться за нее пятитысячной купюрой. Однако деньги не отдала, но попыталась забрать сдачу.

В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)

В Благовещенске автомобиль протаранил стену одного из частных домов на улице Заводской. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Аномально холодная погода: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря

23 декабря в Амурской области преимущественно малооблачно, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами ожидается морозный туман.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Общество 11

Нельзя есть: благовещенцев пугают мандаринами с таблетками
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Выбор читателей за 21 декабря
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Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район
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