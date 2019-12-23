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Под Новый год в Амурской областной детской библиотеке поселился Домовенок Кузя

Под Новый год в Амурской областной детской библиотеке поселился Домовенок Кузя

Амурская областная детская библиотека провела для детей с ограничениями здоровья новогодний праздник. На нем побывали ребята из Амурской общественной организации детей-инвалидов и их семей «Открытый мир».

На праздник пришли дети с ограничениями здоровья, в том числе один ребенок-колясочник. «Детская областная библиотека — наш партнер во всех начинаниях. Своего помещения у нас нет, поэтому здесь мы проводим собрания, конференции, мастер-классы. С сентября по май библиотека проводит для нас серию занятий в рамках социально-культурного проекта “Читаем, обсуждаем, творим: особые дети в библиотеке”, который поддержал “Сбербанк”. Было выделено 350 тысяч рублей, проект действует с сентября по май. В его рамках созданы особые зоны для детей: уголки “тихого чтения”, творческие зоны, игровые мероприятия со сказкотерапией, арт-терапией. Проект приносит хорошие результаты», — рассказала председатель Амурской общественной организации детей-инвалидов и их семей «Открытый мир» Оксана Егорова.

Елку установили на первом этаже в большом зале библиотеки. Главными героями праздника стали Дед Мороз, Снегурочка, Домовёнок Кузя, Бабя Яга, сыщик и другие персонажи любимых детских сказок.

Вместе со сказочными героями дети танцевали, отгадывали загадки, играли в снежки и отогревали примерзший сундук, в котором были сокровища.

«Мы разработали адаптированную программу, в ходе которой наши герои подходят к каждому ребенку. Для таких детишек это очень важно», — рассказала организатор праздника Юлия Ашеко.

Праздник продолжался около 1,5 часов. Все дети получили новогодние подарки.

После представления дети отправились на новогоднем паровозе на мастер-класс. На занятии они сделали из фетра символ наступающего года — маленького крысенка. После этого прошло чаепитие, на котором еще и поздравили именинников.

В субботу, 28 декабря в Амурской областной детской библиотеке пройдет новогодний праздник для учащихся группы «Познавайка», а 29 декабря в 14 часов — «ёлка» для всех желающих дошкольников. Записаться можно по телефону 89246735591.

Больше фото — в блоге «Культпросвет».

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#здоровье #концерты #культура #Новый год #праздники

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