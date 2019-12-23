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В Роскачестве оценили российские игристые вина

В Роскачестве оценили российские игристые вина
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае. Всего была проверена 131 позиция, среди которых более двух третей получили высокие дегустационные оценки.

Так, в тройке лучших игристых вин оказались образцы 2018 года. Отмечается, что в тот год был сложен для виноделия из-за климатических условий. Эксперты напомнили, что при выборе игристого вина необходимо обращать внимание на этикетку. На правильном игристом должно быть написано «игристое вино» или «российское шампанское». Если такой надписи нет, то на контрэтикетке может быть указано, что это «винный напиток газированный», что означает наличие воды и ароматизаторов.

Кроме того, если к названию «игристое вино» добавлено «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», это значит, что алкоголь произвели в конкретном регионе из местного сорта винограда на территории России, пишет «Газета.ру».

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#торговля

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