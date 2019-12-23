Гороскоп 23 декабря: Львы получат прибыль, Весам следует экономить

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Это может коснуться деловых командировок, служебных контактов, общения с близкими и любимыми. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям.

Телец. Сегодня уделите все свое внимание детям. Вы можете почувствовать желание сменить обстановку, посетить друзей. У влюбленных может появиться возможность для создания семьи. Однако наберитесь терпения. Не стоит торопиться, Вам следует занять выжидательную позицию и трезво оценить сложившуюся ситуацию.

Близнецы. Критический день, в который удача может отвернуться от Близнецов в любой момент. Сегодня решение любых проблем потребует максимума энергии и времени. В этот день не планируйте деловых встреч с начальством или влиятельными покровителями, избегайте споров и пустых разговоров.

Рак. Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит Вам очередные неприятные сюрпризы. Исполнение желаний может привести в тупик.

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Лев. Благоприятное расположение звезд сулит денежные доходы или выгодные покупки. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Деловые встречи или совещания следует осуществлять в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вы не сможете принять правильного решения. Не исключены разочарования, связанные с неудачами в личной жизни.

Дева. Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации, для раскрытия творческого потенциала. Возможны удачи, подъем сил, неожиданный подарок. Вы получите удовольствие от любимого дела, общения с детьми.

Весы. День благоприятен для любых начинаний, для занятий спортом и любой физической работой. День полон также новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как ваши затраты не окупятся.

Скорпион. День благоприятен для коллективных действий. В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию. Прислушайтесь к советам друзей, сотрудников, учтите пожелания начальства. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Не исключено, что Ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности Вы не найдете понимания с близкими людьми.

Козерог. Возможно, Вы получите важное сообщение, которое заставит Вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Ваш успех зависит от терпеливого служения той цели, в которую Вы верите. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку излишние эмоции могут принести разочарование.

Водолей. Сегодня возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности Водолеев. Появится возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению — оно будет самым правильным.

Рыбы. Благополучный и спокойный трудовой день. Он принесет моральное и материальное удовлетворение. Вам покажется, что у Вас есть все. Но уже во второй половине дня Вы почувствуете спад в настроении, основанный на мрачных предчувствиях и тревоге.

Астролог: Вальдемар Небоходцев