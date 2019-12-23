Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря: Рыбы совершат крупную покупку, а Стрельцы будут стремиться к знаниям

Общий астрологический прогноз на неделю с 23 декабря по 29 для всех знаков Зодиака.

Овен. В это время Вы сможете предложить не только оригинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде всего это будет касаться рабочих вопросов. В семейной жизни наступит затишье, но ненадолго.

Телец. На этой неделе Тельцам, скорее всего, предстоит воплощать в реальность какой-то ваш давний коммерческий или творческий замысел. Результат вас порадует, правда, на пути достижения цели могут возникнуть небольшие препятствия.

Близнецы. На этой неделе не позволяйте себе раздражаться, держите в узде эмоции и ищите наиболее продуктивный выход из сложившейся ситуации.

Рак. Звезды ниспошлют Вам сразу несколько беспроигрышных ситуаций. Но выбрать надо только одну. Не ломайте заранее голову над тем, как это сделать, ориентируетесь по месту. А еще у Вас будет хорошо развито чувство порядка, равновесия, пропорции, которые так ценятся дизайнерами, архитекторами, художниками и скульпторами.

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Лев. Как в работе, так и в личной жизни пора провести работу над ошибками. Если с делами в офисе Вы управитесь уже к среде, то проблемы с любимым решать придется поэтапно. Самый верный способ помириться – отправиться в совместное путешествие и отрешиться от всех дел.

Дева. Ваша удачливость на этой неделе напрямую зависит от того, какие отношения Вы сумеете построить с влиятельными людьми и непосредственным начальством. Получится заручиться их поддержкой – считайте, что дело в шляпе. В среду могут возникнуть трудности там, где Вы их и не ждали. Обратите внимание на то, как Вы распоряжаетесь своим временем, возможно, найдете способ его сэкономить.

Весы. Типичные Весы в начале недели смогут улучшить взаимоотношения с окружающими людьми. Причем, Вы будете на интуитивном уровне тонко угадывать настроения и мысли людей, что позволит Вам не ошибаться в выборе тех, с кем лучше общаться.

Скорпион. Когда перед Скорпионами встает проблема выбора, Вы теряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьезный: карьера или семья. Подбрасывать монетку – это не выход.

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Стрелец. В Вас присутствует большая жажда материальных благ. Возрастет тяга к общению и любознательность, но это не всегда должно приносить доходы. Общение и поездки могут потребовать денежных трат.

Козерог. На этой неделе Вам, очевидно, придется подтверждать свою профессиональную состоятельность. Не исключено, что какой-то влиятельный индивид усомнится в вашем мастерстве, позволит себе неконструктивную критику вашей работы, и вы будете вынуждены доказывать, что вы вполне компетентны.

Водолей. Следует обратить внимание на административную часть обязанностей в вашей профессиональной деятельности. Поиск оригинальных решений не принесет ожидаемого успеха. Сейчас время консерватизма и традиционных ценностей.

Рыбы. На этой неделе велика вероятность какого-то очень крупного приобретения. И хотя Вы после этого, скорее всего, окажетесь чуть ли не на мели, Вас это не расстроит, так как покупка будет желанной, долгожданной и крайне для Вас важной.

Астролог: Вальдемар Небоходцев