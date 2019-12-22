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22декабря
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Амурская область заняла 59 место в национальном туристическом рейтинге

Амурская область заняла 59 место в национальном туристическом рейтинге

Амурская область заняла 59 место в рейтинге туристической привлекательности среди российских регионов. Об этом говорит исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России», посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристическому потенциалу российских регионов и их популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Итоги рейтинга были поделены на 3 группы: «золотая двадцатка», «крепкие профи» и «начальный уровень». Амурская область с показателем 44,4 балла вошла в группу «крепкие профи». Кроме Приамурья, в нее были включены регионы, занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно. Туда также вошли такие субъекты ДФО: Республика Бурятия (39 место), Сахалинская область (23 место), Хабаровский край (46 место), Камчатский край (60 место) и Республика Саха (62 место). Приморье заняло 7 место и вошло в «золотую двадцатку».

В группе «начальный уровень» оказались Забайкальский край (72 место), Магаданская область (79 место), Чукотский АО (83 место), Еврейская АО (84 место).

Критериями для оценки в рейтинге стали: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры; значимость туристической отрасли в экономике региона ( число турфирм, работающих в регионе); доля занятых в сфере туризма и гостеприимства от общего населения региона; доходность отрасли туризма; объем платных туристических услуг населению (услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги); оборот общественного питания; популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней (число граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения, число ночевок в коллективных средствах размещения).

В список критериев также вошли: популярность региона у иностранцев (численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения), туристская уникальность – количество памятников и достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО. Учитывался уровень преступности (состояние преступности на 100 тысяч населения) и интерес к региону в интернете как к месту отдыха (количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе). В критерии также вошел такой показатель, как продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве (количество публикаций и сообщений в СМИ).

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#Дальний Восток #туризм

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    китайцы должны были вытащить нас на более высокое место

  • От души

    От души
    53 минуты назад

    А какое место было в прошлый раз?

  • От души

    От души
    48 минут назад

    За 2018г. - 62 место, 40,6 баллов.

    Приморский край с 8 на 7 место.

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