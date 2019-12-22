На выборах депутата амурского заксобрания явка на 18:00 составила менее 10 %

22 декабря жители отдаленных районов Благовещенска принимали участие в голосовании за нового депутата Законодательного собрания Амурской области. На 18:00 на избирательные участки пришло более трех тысяч избирателей или 9,64 %. Такие данные приводит амуризбирком.

Завершили свою работу избирательные участки в 20:00. Результаты выборов станут известны позже. По итогам выборов занять кресло депутата может один из кандидатов: Татьяна Ракутина (КПРФ), Андрей Домашенкин («Единая Россия»), Дмитрий Волобуев (ЛДПР) или Николай Дёма («Справедливая Россия»). Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Как ранее писало Амур.инфо, на дополнительных выборах депутата заксобрания области по одномандатному избирательному округу № 9 «Благовещенск – Пограничный» в списки избирателей включено около 33 тысяч человек. Это жители микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта.