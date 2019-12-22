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22декабря
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сегодня, 20:15 5

На выборах депутата амурского заксобрания явка на 18:00 составила менее 10 %

22 декабря жители отдаленных районов Благовещенска принимали участие в голосовании за нового депутата Законодательного собрания Амурской области. На 18:00 на избирательные участки пришло более трех тысяч избирателей или 9,64 %. Такие данные приводит амуризбирком.

Завершили свою работу избирательные участки в 20:00. Результаты выборов станут известны позже. По итогам выборов занять кресло депутата может один из кандидатов: Татьяна Ракутина (КПРФ), Андрей Домашенкин («Единая Россия»), Дмитрий Волобуев (ЛДПР) или Николай Дёма («Справедливая Россия»). Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Как ранее писало Амур.инфо, на дополнительных выборах депутата заксобрания области по одномандатному избирательному округу № 9 «Благовещенск – Пограничный» в списки избирателей включено около 33 тысяч человек. Это жители микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    10 минут назад

    народ не верит что можно что то изменить

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 минуты назад

    Чем больше местный татупед бегает с громкоговорителем по дворам, тем меньше народа ходит на выборы.

    Местного татупеда боятся не только на форуме, его боятся даже избиратели.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    2 минуты назад

    Нижний порог явки отменен,как и графа "против всех".Можно ли осуждать людей,которые не видят того,за кого они могут проголосовать,кого считают достойным своего голоса,кому доверяют?Считаю,что нет.Нет достойного кандидата-нет явки.Большинство проголосовало ногами.Это плохо но это реальность.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    48 секунд назад

    Очевидец59народ не верит что можно что то изменить


    лдпр не захотела ничего менять,проголосив за ДАМа.Причем тут простые люди?

  • Очевидец59

    Очевидец59
    27 секунд назад

    да по вашему достойные только вы-но вы лежите на диване

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