Амурский ансамбль «Росстань» свозил в Москву «морожены песни»

Москвичи, иногородние участники и посетители «Дней Дальнего Востока» услышали амурские напевы. О красотах края спели артистки вокального ансамбля «Росстань». А мастер из поселка Ерофей Павлович Елена Тимофеева научила делать из фетра лотосы, тигров, журавлей и другие природные символы Амурской области.

Отбор участников для поездки проходил на уровне регионального министерства культуры и национальной политики, а также областного Дома народного творчества. Из числа претендентов была выбрана «Росстань» – профессиональное трио, в которое входят представители трёх учреждений культуры: заведующая отделом Амурского областного Дома народного творчества Марина Крячкова, преподаватель Амурского колледжа искусств и культуры Светлана Гарай и руководитель ансамбля «Казачья песня» Городского дома культуры Анастасия Карабухина.

«Росстань» означает «перекресток». С этим названием ансамбль идеально вписался в концепцию межрегиональной площадки, на которой встретились представители 11 регионов Дальнего Востока. Помимо брендовых продуктов и сувениров, дальневосточники «экспортировали» творческую программу, привезя в теплую Москву после 30-градусных амурских морозов «морожены песни».

«Мы пели “Зимушка-зима”, “С гор катилась” и, конечно, нашу визитную карточку – “Приамурский край”. Всего было 12 концертных номеров, в основном это стилизованные русские народные песни, было несколько произведений современных авторов – “Золотая ярмарка”, “От Волги до Енисея”, “Где была”, “Вся страна певучая”. Мы, амурчане, – красивые, яркие, звонкие. Москвичи, прохожие останавливались, слушали, некоторые подпевали и даже плясали!» – рассказала участница ансамбля Светлана Гарай.

Вместе с ансамблем в Москве побывала победитель областного конкурса мастер-классов по декоративно-прикладному искусству «Волшебный мир творчества» Елена Тимофеева. Она – из поселка Ерофей Павлович. В Москве Елена проводила мастер-классы в технике аппликации из фетра. С собой мастер привезла большой запас расходных материалов и подарочной упаковки с символикой Амурской области – их хватило для изготовления 400 изделий.

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