Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:44 2

В Мурманской области подростки избили полицейских (видео)

В Мурманской области подростки избили полицейских (видео)
Фото: Скриншот видео

В городе Апатиты Мурманской области толпа подростков избила полицейских. По факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия подростки не захотели расходиться и остались на крыльце ДК. Сотрудники учреждения вызвали на место наряд полиции, после чего началась потасовка.

Сотрудники полиции попытались увезти подростков в отделение, но те стали сопротивляться и повалили правоохранителей на землю. Одного из них избивали ногами толпой. Позже медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще одному полицейскому нанесли несколько ударов по голове кулаками.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали девятерых участников потасовки. Их доставили в отделение полиции. Родители подростков написали жалобу в следственный комитет из-за жестокого обращения с их детьми, пишет «Лента.ру».

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Максимальная санкция по ней — до пяти лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК по Мурманской области, потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. Осуществляется сбор характеризующей подростков информации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Просмотров всего: 402

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Тынде при пожаре женщина получила ожоги кистей

Происшествия 6

В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)
Происшествия

Амурчанка обманом вручила пенсионерке сувенирную банкноту

Происшествия 1

В Благовещенске продавец пытается предупредить коллег о мошеннице
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Андрей Ягелло

    Андрей Ягелло
    1 час назад

    Жаль, что не 58-е. Победа была так близка.

  • karlik nos

    karlik nos
    44 минуты назад

    Мурманской области... Дык у на на родине в районах... От души

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь