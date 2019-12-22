В Мурманской области подростки избили полицейских (видео)

Фото: Скриншот видео

В городе Апатиты Мурманской области толпа подростков избила полицейских. По факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия подростки не захотели расходиться и остались на крыльце ДК. Сотрудники учреждения вызвали на место наряд полиции, после чего началась потасовка.

Сотрудники полиции попытались увезти подростков в отделение, но те стали сопротивляться и повалили правоохранителей на землю. Одного из них избивали ногами толпой. Позже медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще одному полицейскому нанесли несколько ударов по голове кулаками.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали девятерых участников потасовки. Их доставили в отделение полиции. Родители подростков написали жалобу в следственный комитет из-за жестокого обращения с их детьми, пишет «Лента.ру».

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Максимальная санкция по ней — до пяти лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК по Мурманской области, потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. Осуществляется сбор характеризующей подростков информации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.