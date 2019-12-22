Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – итоги российско-китайского биомедицинского форума

Утром 23 декабря на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят об итогах российско-китайского биомедицинского форума. Гость эфира – ректор Амурской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Заболотских.

Ведущие эфира: Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.