Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Официально утверждено расписание единого государственного экзамена на 2020 год. Основной период сдачи ЕГЭ в школах начнется 25 мая. Первыми пройдут экзамены по литературе и географии, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — по математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии. 11 июня состоятся ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, а 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку. Досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 20 марта по 6 апреля, сообщают «Известия».