День энергетика, школьные автобусы, «Золотая миля»: амурский губернатор подвел итоги недели

Губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги недели у себя в инстаграм-аккаунте. Глава региона рассказал, чем запомнилась уходящая семидневка, а также поздравил амурских энергетиков с профессиональным праздником.

«Благодаря их работе в наших домах есть свет и тепло. У энергетиков региона большое хозяйство, и все работает четко и бесперебойно. Помимо этого, энергетика для Приамурья – одна из основных бюджетообразующих отраслей. В 2019 году налоговые поступления только от компании "ДРСК" составили более 600 миллионов рублей. Спасибо вам за работу и профессионализм!», – написал Орлов.

Подводя итоги, он отметил, что 21 декабря в Тамбовке был сдан капитально отремонтированный спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик». На капремонт, которого не было 36 лет, потратили деньги из областного и районного бюджетов. Заниматься вольной борьбой, настольным теннисом, тяжелой атлетикой и футболом, шахматами и шашками в комфортных условиях в «Олимпике» смогут более 200 жителей Тамбовского района.

Еще одна тема, которую затронул Орлов – новые школьные автобусы. «39 автобусов новых школьных автобусов на неделе передали в районы области. Они предназначены для подвоза к школам детей, которые живут далеко от учебных заведений. Обновление произошло на деньги федерального бюджета. Рекордное количество машин северного исполнения – 14 ПАЗ (остальные 25 автобусов марки Ford). Машины распределены с учетом мнения членов общественного совета при минобрнауки области», – отметил губернатор.

Важным событием с прицелом на будущее Орлов назвал планируемое строительство гостиницы многофункционального центра культуры и спорта на «Золотой миле». «Проекты компании ООО "Мильдор Девелопмент" (входит в группу компаний "Регион") получили статус приоритетных проектов области. К работам по созданию проектов будут привлечены ведущие архитектурные бюро. Уверен – будет достойно! Среди объектов – трансформируемая спортивная зона для проведения городских и международных соревнований по художественной гимнастике, ММА, боксу и карате, мини-футболу. Площадка для конгрессов и выставок. И еще много всего! Поживем – увидим, порадуемся за то, что фасад страны и любимое место отдыха обретут новые современные черты», – подытожил глава области.