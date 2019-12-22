Работников культуры Приамурья поблагодарил министр культуры РФ

Коллективы Амурского областного театра драмы, театра кукол и драматического театра Тынды, а также двое работников культуры Шимановского района получили благодарности от министра культуры России Владимира Мединского. Лучшие сотрудники также были отмечены благодарностями регионального уровня.

Награды были вручены на церемонии закрытия Года театра в Амурской области, которая состоялась после коллегии министерства культуры и национальной политики. На мероприятие съехались лучшие работники культуры со всей области.

Председатель правительства области Ольга Лысенко вручила благодарности министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского двум работникам культуры из Шимановского района: директору краеведческого музея Галине Веприк и директору городской библиотеки Ларисе Лопатиной.

За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие театрального искусства и в связи с закрытием Года театра в России благодарностями высокого уровня также были отмечены коллективы Амурского областного театра драмы, Амурского областного театра кукол и драматического театра города Тынды.

На торжественном собрании были подведены итоги всероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации «Лучшие учреждения культуры», на территории Амурской области ими были признаны 8 учреждений, в их числе районные и сельские музеи, библиотеки и дома культуры. По итогам конкурса «Лучший работник культуры» награды получили 6 сотрудников.

«Этот год мы работали очень продуктивно. У нас увеличилось число посещений, количество оказанных информационных услуг. Активно привлекали молодежь, впервые провели квартирник – под гитару и баян, как они проводятся в Благовещенске. Была лирика, был и рок – это исполняли наши местные поярковские ребята. В библиотеке сделали камин, елочку, очень красиво украсили зону отдыха. И по итогам года заработали денежный приз – 117,5 тысячи рублей, хотим направить деньги на обновление книжного фонда и компьютерной техники», — рассказала исполняющая обязанности директора центральной межпоселенческой библиотеки Михайловского района Наталья Сухорукова.

Благодарностью директора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова были награждены: режиссер массовых представлений Амурского областного дома народного творчества Сергей Юдин, Завитинский народный театр «Родник» районного центра досуга «Мир», народный хор «Бабёночки» филиала Архаринского районного дома культуры.

За большой вклад в развитие и сохранение самодеятельного творчества и высокие художественные достижения в области культуры благодарственными письмами министерства культуры и национальной политики Амурской области были отмечены администрации города Тынды и Тамбовского района.

За значительный вклад в развитие и укрепление культурно-просветительской деятельности в Амурской области благодарственными письмами министерства культуры и национальной политики Амурской области были награждены члены общественного совета министерства: председатель Амурского отделения Союза российских писателей Павел Никиткин и председатель Амурской областной общественной организации Станислав Сахончик.

Благодарственными письмами министерства культуры и национальной политики Амурской области были отмечены журналисты: автор блога «Культпросвет» информационного агентства «Амур.инфо» Наталья Наделяева, автор и ведущий программы «Область культуры» Амурского областного телевидения Ростислав Азизов и корреспондент ГТРК «Амур» Наталья Гундарева.

Гран-при областного фестиваля муниципальных любительских театров «Волшебный мир кулис», посвященного Году театра в России получила народная театральная студия «Творчество» Ивановского районного Дома культуры, художественный руководитель Валентина Мунгалова.

Были также награждены победители конкурса «Лучший детский клуб по интересам» и «Лучший клуб по интересам для взрослых». Были вручены и награды по результатам смотра-конкурса на присвоение звания народного самодеятельного коллектива.

В концерте приняли участие цирк «Ап!» и шоу-балет «Максимум» Амурской областной филармонии. Для профессиональной аудитории были показаны высококлассные номера, в том числе «Марионетки», которые открывали XVII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Полный список награжденных и фото – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Фото: Оксана Шишенко