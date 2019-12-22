В Магдагачинском районе сгорели гараж и иномарка, пострадали люди

Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Ночью 22 декабря на улице Садовой в посёлке Ушумун Магдагачинского района загорелся гараж. Огонь уничтожил строение и находившуюся в нем иномарку. Пострадали люди.

При пожаре пострадали три человека – женщина 1982 года рождения и двое мужчин 1960 и 1982 года рождения.

«Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники пожарного поста при пожарно-спасательной части № 35 поселка Ушумун и пожарно-спасательной части № 35 поселка Сиваки в составе пяти человек и двух единиц техники. Причина и виновник пожара устанавливаются», – сообщает амурское управление МЧС.