Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 0

В Благовещенске самый короткий день в году продлится 8 часов и 2 минуты

В Благовещенске самый короткий день в году продлится 8 часов и 2 минуты
Фото: pixabay.com

22 декабря – день зимнего солнцестояния. Солнце сегодня достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса планеты, сообщает Амурский гидрометцентр в своем-инстаграм аккаунте. Синоптики рассказали, сколько продлится самый короткий день в году в некоторых населенных пунктах региона.

«В северном полушарии наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии будет наблюдаться самый короткий световой день и самая длинная ночь. Продолжительность светового дня зависит только от географической широты места. В Благовещенске самый короткий день длится 8 часов 2 минуты.

В Свободном, который севернее областного центра на 1,5 градуса северной широты, день будет короче на 9 минут (7 часов 53 минуты). В селе Тыгда Магдагачинского района световой день будет продолжаться 7 часов 32 минуты – разница широт с Благовещенском 3 градуса. В городе Тында между восходом и закатом солнца пройдёт 7 часов 8 минут, то есть день почти на час короче, чем в областной столице.

Зато самый короткий тындинский день немного продолжительнее московского: в Москве сегодня световой день продлится на 6 минут меньше, чем в Тынде, а именно, 7 часов 2 минуты», – сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 203

#природа

распечатать


Общество

Из Красной книги Амурской области исключили некоторых животных
Общество

Тигр Павлик побывал на севере Приамурья, а тигрица Елена попалась в фотоловушку
Происшествия 2

Браконьеры, застрелившие в Приамурье восемь косуль, выплатят более миллиона рублей
Общество 1

В Бурейском районе фотоловушка поймала изюбрей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь