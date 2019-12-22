В Благовещенске самый короткий день в году продлится 8 часов и 2 минуты

22 декабря – день зимнего солнцестояния. Солнце сегодня достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса планеты, сообщает Амурский гидрометцентр в своем-инстаграм аккаунте. Синоптики рассказали, сколько продлится самый короткий день в году в некоторых населенных пунктах региона.

«В северном полушарии наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии будет наблюдаться самый короткий световой день и самая длинная ночь. Продолжительность светового дня зависит только от географической широты места. В Благовещенске самый короткий день длится 8 часов 2 минуты.

В Свободном, который севернее областного центра на 1,5 градуса северной широты, день будет короче на 9 минут (7 часов 53 минуты). В селе Тыгда Магдагачинского района световой день будет продолжаться 7 часов 32 минуты – разница широт с Благовещенском 3 градуса. В городе Тында между восходом и закатом солнца пройдёт 7 часов 8 минут, то есть день почти на час короче, чем в областной столице.

Зато самый короткий тындинский день немного продолжительнее московского: в Москве сегодня световой день продлится на 6 минут меньше, чем в Тынде, а именно, 7 часов 2 минуты», – сообщает Амурский гидрометцентр.